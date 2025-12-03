Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Посадочный маневр не удался: Китай испытал новую ракету, но не смог вернуть первую ступень

Компания LandSpace, один из развивающихся китайских стартапов в ракетостроении, выполнила 3 декабря первый пуск своей ракеты-носителя «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3) с площадки космодрома Цзюцюань.

Ракета «Чжуцюэ-3» / © LandSpace

Несмотря на успешный вывод полезной нагрузки на орбиту, миссия завершилась лишь частичным успехом. Возврат первой ступени на посадочную площадку завершился аварией. Согласно опубликованному видео, ступень потерпела крушение уже на финальном этапе — в момент запуска двигателей для торможения перед самой посадкой.

© Ryan Caton / Х

LandSpace основали в 2015 году, вскоре после того, как китайское правительство провело реформы в космической политике, открыв двери для частного капитала в финансировании стартапов в области спутников и запусков. На сегодняшний день компания привлекла более 400 миллионов долларов от венчурных фирм и инвестиционных фондов, поддерживаемых правительством Китая. На эти средства LandSpace разработала собственные жидкостные двигатели и легкий носитель «Чжуцюэ-2», который в 2023 году стал первой в мире метановой ракетой, достигшей орбиты. Ракета «Чжуцюэ-2» уже выполнила четыре успешные миссии из шести попыток.

Но более широкая цель пекинской компании — разработка более крупной, частично многоразовой ракеты для удовлетворения растущего спроса Китая на спутниковые услуги. LandSpace оказалась на переполненном поле конкурентов, где присутствуют как традиционные государственные разработчики ракет, так и ряд венчурных стартапов. Китаю необходимы многоразовые ракеты, чтобы угнаться за американской индустрией запусков, в которой доминирует SpaceX. В настоящее время на низкой околоземной орбите развертываются как минимум две китайские мегагруппировки спутников, каждая из которых требует тысячи аппаратов для передачи данных и интернет-сигналов по всему миру. Без наращивания производства спутников и повторного использования ракет Китаю будет трудно соперничать с возможностями SpaceX, Blue Origin и других развивающихся американских компаний.

Китайские компании, которые первыми освоят технологию многоразовых ракет, получат преимущество на внутреннем рынке запусков. Несколько ракет, похоже, готовы завоевать это преимущество, начиная с «Чжуцюэ-3» от LandSpace.

В своей первой версии ракета «Чжуцюэ-3» сможет выводить до восьми тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с учетом запасов горючего, необходимых для возврата первой ступени. Высота всей ракеты составляет около 65,9 метра.

В конечном итоге LandSpace планирует представить модернизированную «Чжуцюэ-3» с большим запасом горючего и более мощными двигателями, увеличив ее грузоподъемность в многоразовом варианте до более чем 18,3 тонн, а в одноразовом — на несколько тонн больше.

Снаружи новая ракета LandSpace очень похожа на Falcon 9 от SpaceX, чьи успехи она пытается повторить. Как и Falcon 9, первая ступень «Чжуцюэ-3» с девятью двигателями также оснащена четырьмя раскладывающимися посадочными опорами и решетчатыми рулями для управления при посадке.