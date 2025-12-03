Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Посадочный маневр не удался: Китай испытал новую ракету, но не смог вернуть первую ступень
Компания LandSpace, один из развивающихся китайских стартапов в ракетостроении, выполнила 3 декабря первый пуск своей ракеты-носителя «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3) с площадки космодрома Цзюцюань.
Несмотря на успешный вывод полезной нагрузки на орбиту, миссия завершилась лишь частичным успехом. Возврат первой ступени на посадочную площадку завершился аварией. Согласно опубликованному видео, ступень потерпела крушение уже на финальном этапе — в момент запуска двигателей для торможения перед самой посадкой.
LandSpace основали в 2015 году, вскоре после того, как китайское правительство провело реформы в космической политике, открыв двери для частного капитала в финансировании стартапов в области спутников и запусков. На сегодняшний день компания привлекла более 400 миллионов долларов от венчурных фирм и инвестиционных фондов, поддерживаемых правительством Китая. На эти средства LandSpace разработала собственные жидкостные двигатели и легкий носитель «Чжуцюэ-2», который в 2023 году стал первой в мире метановой ракетой, достигшей орбиты. Ракета «Чжуцюэ-2» уже выполнила четыре успешные миссии из шести попыток.
Но более широкая цель пекинской компании — разработка более крупной, частично многоразовой ракеты для удовлетворения растущего спроса Китая на спутниковые услуги. LandSpace оказалась на переполненном поле конкурентов, где присутствуют как традиционные государственные разработчики ракет, так и ряд венчурных стартапов. Китаю необходимы многоразовые ракеты, чтобы угнаться за американской индустрией запусков, в которой доминирует SpaceX. В настоящее время на низкой околоземной орбите развертываются как минимум две китайские мегагруппировки спутников, каждая из которых требует тысячи аппаратов для передачи данных и интернет-сигналов по всему миру. Без наращивания производства спутников и повторного использования ракет Китаю будет трудно соперничать с возможностями SpaceX, Blue Origin и других развивающихся американских компаний.
Китайские компании, которые первыми освоят технологию многоразовых ракет, получат преимущество на внутреннем рынке запусков. Несколько ракет, похоже, готовы завоевать это преимущество, начиная с «Чжуцюэ-3» от LandSpace.
В своей первой версии ракета «Чжуцюэ-3» сможет выводить до восьми тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с учетом запасов горючего, необходимых для возврата первой ступени. Высота всей ракеты составляет около 65,9 метра.
В конечном итоге LandSpace планирует представить модернизированную «Чжуцюэ-3» с большим запасом горючего и более мощными двигателями, увеличив ее грузоподъемность в многоразовом варианте до более чем 18,3 тонн, а в одноразовом — на несколько тонн больше.
Снаружи новая ракета LandSpace очень похожа на Falcon 9 от SpaceX, чьи успехи она пытается повторить. Как и Falcon 9, первая ступень «Чжуцюэ-3» с девятью двигателями также оснащена четырьмя раскладывающимися посадочными опорами и решетчатыми рулями для управления при посадке.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
