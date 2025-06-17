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Спутники Proba-3 сделали первые изображения искусственного солнечного затмения

Изображение искусственного солнечного затмения / © ESA / Proba-3 / ASPIICS / WOW algorithm

Один из них спутников миссии Proba-3 под названием Occulter сыграл роль искусственной Луны для аппарата Coronagraph. Он позволил последнему запечатлеть внутренние слои солнечной короны в уникальном состоянии, которое редко можно наблюдать с Земли.

Изображение искусственного солнечного затмения / © ESA / Proba-3 / ASPIICS / WOW algorithm

Основной задачей миссии Proba-3 станет изучение солнечной короны — самого разреженного и горячего слоя атмосферы нашей звезды, чья температура составляет миллионы градусов. Наблюдения за короной имеют решающее значение для понимания таких явлений, как солнечный ветер и выбросы корональной массы.

Изображение искусственного солнечного затмения / © ESA / Proba-3 / ASPIICS / WOW algorithm

Компиляция из трех изображений: солнечный диск в ультрафиолетовом (желтый цвет) свете с Proba-2, внешняя корона (красный цвет) с коронографа LASCO C2 обсерватории SOHO NASA и внутренняя корона (зеленый цвет) с коронографа ASPIICS Proba-3 / © ESA / Proba-3 / ASPIICS / WOW algorithm