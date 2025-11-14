Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Blue Origin впервые посадила ступень ракеты New Glenn после отправки аппаратов к Марсу

Американская космическая компания Blue Origin успешно осуществила миссию NASA по выводу на орбиту марсианских аппаратов ESCAPADE на второй ракете New Glenn и впервые вернула ее первую ступень.

Первая ступень ракеты New Glenn села на морскую платформу Jacklyn в Атлантике / © Blue Origin

Пуск состоялся 14 ноября с базы Космических сил на мысе Канаверал. Спустя три минуты после взлета первая ступень с семью двигателями BE-4 отделилась и успешно села на морскую платформу Jacklyn в Атлантике. Это первая удачная посадка New Glenn: при дебютном полете NG-1 двигатели первой ступени не перезапустились.

© Blue Origin

Основной груз — миссия ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), пара малых аппаратов NASA, которые должны изучать взаимодействие солнечного ветра с атмосферой Марса. Спутники Blue и Gold, построенные Rocket Lab, отделились от верхней ступени через 33 минуты после старта. Каждый аппарат весит около 535 килограммов. Вторичный груз — экспериментальный модуль связи от Viasat для проекта NASA по переходу на коммерческие спутниковые сети.

Первая ступень ракеты New Glenn на морской платформе Jacklyn в Атлантике / © Blue Origin

ESCAPADE — недорогая научная миссия в рамках программы SIMPLEx. Изначально её хотели отправить к Марсу вместе с зондом Psyche, но после переноса миссии и смены ракеты это стало невозможно. Аппараты пришлось перепроектировать и назначить новый пуск — теперь на New Glenn.

Чтобы не ждать традиционного марсианского «окна», инженеры из Advanced Space придумали обходную траекторию: сначала аппараты уйдут к точке Лагранжа L2, в полутора миллионах километров от Земли, где пробудут около года. Затем в конце 2026-го направятся к Марсу и прибудут туда в сентябре 2027-го. Миссия рассчитана минимум на три года.

Для Blue Origin это важный этап: New Glenn не только вывела первый научный груз NASA, но и впервые продемонстрировала посадку ступени. Теперь путь для повторного использования первой ступени ракеты New Glenn открыт.