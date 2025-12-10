Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый в Китае сланцевый нефтяной полигон установил рекорд добычи
По данным издания Global Times, первый в стране сланцевый нефтяной демонстрационный полигон национального уровня в уезде Цзимосянь (Синьцзян-Уйгурский автономный район) установил новый годовой рекорд добычи: с начала года здесь было получено 1,7 миллионов тонн нефти.
Совокупный объем добычи на этом полигоне, которым управляет нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corp (CNPC), превысил 5,3 миллиона тонн.
Сланцевая нефть — новый вид ресурсов нефти и газа, обладающий значительным потенциалом развития, однако в отрасли общепризнано, что ее добыча сопряжена с трудностями. Демонстрационный полигон расположен в восточной части Джунгарского бассейна, его площадь составляет 1 278 квадратных километров, а нефтяные пласты залегают на глубине более 3 800 метров.
По словам старшего инженера CNPC на месторождении Ван Хаймина, с 2020 года строительство производственных мощностей на полигоне ускорилось, в общей сложности пробурено 472 новые скважины. Годовая добыча на полигоне увеличилась со 116 тысяч тонн в 2019 году до 1,7 миллионов тонн в текущем году, а план по добыче был выполнен на 22 дня раньше срока.
Согласно последним данным Национального энергетического управления (NEA), ожидается, что добыча сырой нефти в Китае достигнет рекордного уровня в 215 миллионов тонн в 2025 году.
В период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) Китай добился значительных результатов в разведке нефти и газа, а добыча стабильно росла. Этот прогресс вывел нефтегазовый сектор Китая на новую ступень развития, характеризующуюся улучшением как количественных, так и качественных показателей, а также переходом к более экологичным методам освоения.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
