Первый в Китае сланцевый нефтяной полигон установил рекорд добычи

По данным издания Global Times, первый в стране сланцевый нефтяной демонстрационный полигон национального уровня в уезде Цзимосянь (Синьцзян-Уйгурский автономный район) установил новый годовой рекорд добычи: с начала года здесь было получено 1,7 миллионов тонн нефти.

Первый в Китае сланцевый нефтяной полигон / © CCTV

Совокупный объем добычи на этом полигоне, которым управляет нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corp (CNPC), превысил 5,3 миллиона тонн.

Сланцевая нефть — новый вид ресурсов нефти и газа, обладающий значительным потенциалом развития, однако в отрасли общепризнано, что ее добыча сопряжена с трудностями. Демонстрационный полигон расположен в восточной части Джунгарского бассейна, его площадь составляет 1 278 квадратных километров, а нефтяные пласты залегают на глубине более 3 800 метров.

По словам старшего инженера CNPC на месторождении Ван Хаймина, с 2020 года строительство производственных мощностей на полигоне ускорилось, в общей сложности пробурено 472 новые скважины. Годовая добыча на полигоне увеличилась со 116 тысяч тонн в 2019 году до 1,7 миллионов тонн в текущем году, а план по добыче был выполнен на 22 дня раньше срока.

Согласно последним данным Национального энергетического управления (NEA), ожидается, что добыча сырой нефти в Китае достигнет рекордного уровня в 215 миллионов тонн в 2025 году.

В период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) Китай добился значительных результатов в разведке нефти и газа, а добыча стабильно росла. Этот прогресс вывел нефтегазовый сектор Китая на новую ступень развития, характеризующуюся улучшением как количественных, так и качественных показателей, а также переходом к более экологичным методам освоения.