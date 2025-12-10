  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 декабря, 12:45
Рейтинг: +738
Посты: 1787

Первый в Китае сланцевый нефтяной полигон установил рекорд добычи

По данным издания Global Times, первый в стране сланцевый нефтяной демонстрационный полигон национального уровня в уезде Цзимосянь (Синьцзян-Уйгурский автономный район) установил новый годовой рекорд добычи: с начала года здесь было получено 1,7 миллионов тонн нефти.

# Китай
# нефть
# рекорды
# ресурсы
# технологии
Первый в Китае сланцевый нефтяной полигон / © CCTV 
Первый в Китае сланцевый нефтяной полигон / © CCTV 

Совокупный объем добычи на этом полигоне, которым управляет нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corp (CNPC), превысил 5,3 миллиона тонн.

Сланцевая нефть — новый вид ресурсов нефти и газа, обладающий значительным потенциалом развития, однако в отрасли общепризнано, что ее добыча сопряжена с трудностями. Демонстрационный полигон расположен в восточной части Джунгарского бассейна, его площадь составляет 1 278 квадратных километров, а нефтяные пласты залегают на глубине более 3 800 метров.

По словам старшего инженера CNPC на месторождении Ван Хаймина, с 2020 года строительство производственных мощностей на полигоне ускорилось, в общей сложности пробурено 472 новые скважины. Годовая добыча на полигоне увеличилась со 116 тысяч тонн в 2019 году до 1,7 миллионов тонн в текущем году, а план по добыче был выполнен на 22 дня раньше срока.

Согласно последним данным Национального энергетического управления (NEA), ожидается, что добыча сырой нефти в Китае достигнет рекордного уровня в 215 миллионов тонн в 2025 году.

В период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) Китай добился значительных результатов в разведке нефти и газа, а добыча стабильно росла. Этот прогресс вывел нефтегазовый сектор Китая на новую ступень развития, характеризующуюся улучшением как количественных, так и качественных показателей, а также переходом к более экологичным методам освоения.

9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

Последние комментарии

Mark
7 минут назад
Bucefal, вы же сами понимаете что вы сравниваете Казахстан страну которая себя сравнивает с Европой у которой запасы ресурсов больше чем у европы и

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Имя Фамилия
8 минут назад
А где Катар??? Там нефти и газа почти как у России, а население всего 3 млн. Явно в топе должен быть. 8-0

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Иван Березуцкий
22 минуты назад
Помимо случайных острых камней, люди могли использовать острые рога и крупные зубы (клыки и резцы) добытых или просто найденных мёртвых животных.

Древние люди, вероятно, «‎сплагиатили» первые каменные орудия у природы

Дима Рудик
24 минуты назад
Францию, Испанию точно забыли

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Александр Французов
51 минута назад
Наши бы сейчас взвыли про ущемление свободы))

Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для детей младше 16 лет

Адольф Завропсидов
58 минут назад
Krons, про углеродный анализ читай, неуч. Не переваренная еда окаменела и по содержанию углерода определили её примерную принадлежность, ну это так,

Пять удивительных открытий динозавров, которые заставили ученых пересмотреть эволюцию

артем самойлен
1 час назад
А где Дания?

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

1 2
1 час назад
>масса — пять тонн, а грузоподъемность — до 1,8 тонны. >более экономичный А Шеньчжоу типа менее экономичный? Да нифига подобного. Этот новый мог

Китай приступил к созданию нового грузового космического корабля

Сергей Механик
2 часа назад
Интересно, если удастся когда-нибудь внедрить или подключить ИИ к всему организму, сможет ли он правильно контролировать развитие всех клеток?

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

Сергей Механик
2 часа назад
Не менее важным показателем являются не только количество запасов, а сколько из них освоено и используется. Однако условное из распределение их

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Михаил Зинчук
2 часа назад
Сказки сочинять не кому больше просто

NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом MAVEN

Евгений Анисимов
2 часа назад
One, 💯

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Евгений Анисимов
2 часа назад
Какая наглая ложь! Ремейки и сиквелы делают не потому что люди их хотят. Их делают алчные медиакорпорации, для которых единственной важной

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Oleg Dem
3 часа назад
Так и не понял что там делает система управления скоростью и интервалами, как оно так чудесно всё оптимизирует. Надо еще портянку текста что бы

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Валерий Чернов
3 часа назад
Это важный сигнал, что наука для России остаётся приоритетом, и у молодых и не только учёных есть шанс получить реальную поддержку.

Научная премия Сбера: что это, для кого и зачем?

Oleg Dem
3 часа назад
Статью писал ИИ студент. Одна мысль длиной от силы пол абзаца разными интерпретациями размазана по тексту раз 10.

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

skygoo _
3 часа назад
Вообще не понятно с какого перепуга Европу считают другой частью света. Это всего лишь западная оконечность Евразии. А так можно и Индию посчитать

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Konstantin Resto
3 часа назад
Забавно, даже знаю где эти ребята чуть чуть ошиблись. эти процессы уже давно описаны в моих мемуарах https://author.today/work/517260/edit/content Хаос — это не

Геометрия как решающий фактор: ученые нашли объяснение поведению жидкостей в нанопорах

Konstantin Resto
3 часа назад
цитата из моих мемуаров https://author.today/work/517260/edit/content МЕДИЦИНА: Жизнь как поддерживаемый порядок • Что есть хаос? Постоянные мутации в ДНК,

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

One Hundred
3 часа назад
А по поводу статьи: Лютейший кал.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

