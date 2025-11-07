  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 ноября, 07:05
Рейтинг: +94
Посты: 271

Берни Сандерс призвал правительство США уничтожить OpenAI 

Сенатор Берни Сандерс заявил о необходимости распустить OpenAI — компанию, создающую ChatGPT. Он объяснил это, в том числе опасениями из-за изменений на рынке труда.

# ChatGPT
# искусственный интеллект
# США
Американский сенатор Берни Сандерс / © Scott Olson / Getty
Американский сенатор Берни Сандерс / © Scott Olson / Getty

Сенатор Берни Сандерс в интервью The Axios Show заявил, что правительство должно распустить OpenAI. Он опасается, что искусственный интеллект может повлиять на рынок труда и отношения между людьми. 

«Нам нужно на мгновение остановиться и осознать, что это похоже на надвигающийся метеор. Мы должны быть готовы справиться со всеми его последствиями», — заявил Сандерс.

Он отметил, что обеспокоен, как сильно искусственный интеллект влияет на экономику и приводит к потере рабочих мест. Сандерс заявил, что хочет восстановить производство в США, но это не принесет пользы людям, если их работу будут выполнять роботы. 

По словам Сендерса, Илон Маск, Джефф Безос и Ларри Эллисон вкладывают в искусственный интеллект и робототехнику «огромные суммы». «Если вы думаете, что им хоть что-то интересно касательно нужд рабочего класса, вы сильно ошибаетесь», — подчеркнул сенатор.

Сандерс встревожен взаимоотношениями людей из-за растущего числа сервисов, которые предлагают «ИИ-друзей», способных заменить реальное общение. «В стране, где много эмоциональных проблем, меня это тревожит, как мы — люди — будем взаимодействовать друг с другом», — пояснил сенатор.

Кроме того, Сандерс выразил опасения из-за сверхразумного искусственного интеллекта — технологии, превосходящей человеческий интеллект. Ранее сотни публичных персон призвали запретить сверхразумный искусственный интеллект. Под открытым письмом подписались политики, знаменитости и члены королевской семьи.

