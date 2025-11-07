Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Берни Сандерс призвал правительство США уничтожить OpenAI
Сенатор Берни Сандерс заявил о необходимости распустить OpenAI — компанию, создающую ChatGPT. Он объяснил это, в том числе опасениями из-за изменений на рынке труда.
Сенатор Берни Сандерс в интервью The Axios Show заявил, что правительство должно распустить OpenAI. Он опасается, что искусственный интеллект может повлиять на рынок труда и отношения между людьми.
«Нам нужно на мгновение остановиться и осознать, что это похоже на надвигающийся метеор. Мы должны быть готовы справиться со всеми его последствиями», — заявил Сандерс.
Он отметил, что обеспокоен, как сильно искусственный интеллект влияет на экономику и приводит к потере рабочих мест. Сандерс заявил, что хочет восстановить производство в США, но это не принесет пользы людям, если их работу будут выполнять роботы.
По словам Сендерса, Илон Маск, Джефф Безос и Ларри Эллисон вкладывают в искусственный интеллект и робототехнику «огромные суммы». «Если вы думаете, что им хоть что-то интересно касательно нужд рабочего класса, вы сильно ошибаетесь», — подчеркнул сенатор.
Сандерс встревожен взаимоотношениями людей из-за растущего числа сервисов, которые предлагают «ИИ-друзей», способных заменить реальное общение. «В стране, где много эмоциональных проблем, меня это тревожит, как мы — люди — будем взаимодействовать друг с другом», — пояснил сенатор.
Кроме того, Сандерс выразил опасения из-за сверхразумного искусственного интеллекта — технологии, превосходящей человеческий интеллект. Ранее сотни публичных персон призвали запретить сверхразумный искусственный интеллект. Под открытым письмом подписались политики, знаменитости и члены королевской семьи.
