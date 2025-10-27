Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Крестные отцы ИИ», включая Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный ИИ
Более 800 публичных персон, включая «крестных отцов» искусственного интеллекта и сооснователя Apple Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный искусственный интеллект. Под открытым письмом подписались политики, знаменитости и члены королевской семьи.
Группа безопасности искусственного интеллекта Future of Life опубликовала открытое письмо с призывом запретить сверхразумный искусственный интеллект. Авторы обращения признали, что инструменты искусственного интеллекта могут приносить такие преимущества, как невиданный ранее уровень здоровья и благосостояния. Однако они выразили обеспокоенность, что компании стремятся в ближайшее десятилетие создать сверхразумный искусственный интеллект, способный значительно превосходить людей практически во всех когнитивных задачах.
Авторы письма призвали запретить разработку сверхразумного искусственного интеллекта, пока не появится широкий научный консенсус, что такие системы можно создавать безопасно и держать под контролем. Авторы обращения также уверены, что необходима значительная общественная поддержка прежде, чем появятся подобные системы.
В обращении упоминаются привычные опасения, включая возможность искусственного интеллекта занять так много рабочих мест, что люди окажутся экономически невостребованными. Подобные технологии могут привести к утрате полномочий, свободы, гражданских прав, достоинства и контроля. Беспокойство вызывают и угрозы национальной безопасности. Авторы заявили также о потенциальной гибели человечества.
Под обращением подписались более 800 публичных персон, включая «крестных отцов искусственного интеллекта» Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджио, а также сооснователя Apple Стива Возняка и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона. Среди подписантов — бывший главный стратег Дональда Трампа Стив Бэннон, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Муллен, Гленн Бек, Джозеф Гордон-Левитт, а также музыканты Will.i.am и Граймс. Свою подпись оставили принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские.
В общей сложности обращение поддержали более 45 тысяч человек, включая 25 тысяч подписантов из аналогичной петиции Ekō.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
