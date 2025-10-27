Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Крестные отцы ИИ», включая Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный ИИ

Более 800 публичных персон, включая «крестных отцов» искусственного интеллекта и сооснователя Apple Стива Возняка, призвали запретить сверхразумный искусственный интеллект. Под открытым письмом подписались политики, знаменитости и члены королевской семьи.

Обращение с призывом запретить сверхразумный искусственный интеллект / © TechSpot

Группа безопасности искусственного интеллекта Future of Life опубликовала открытое письмо с призывом запретить сверхразумный искусственный интеллект. Авторы обращения признали, что инструменты искусственного интеллекта могут приносить такие преимущества, как невиданный ранее уровень здоровья и благосостояния. Однако они выразили обеспокоенность, что компании стремятся в ближайшее десятилетие создать сверхразумный искусственный интеллект, способный значительно превосходить людей практически во всех когнитивных задачах.

Авторы письма призвали запретить разработку сверхразумного искусственного интеллекта, пока не появится широкий научный консенсус, что такие системы можно создавать безопасно и держать под контролем. Авторы обращения также уверены, что необходима значительная общественная поддержка прежде, чем появятся подобные системы.

В обращении упоминаются привычные опасения, включая возможность искусственного интеллекта занять так много рабочих мест, что люди окажутся экономически невостребованными. Подобные технологии могут привести к утрате полномочий, свободы, гражданских прав, достоинства и контроля. Беспокойство вызывают и угрозы национальной безопасности. Авторы заявили также о потенциальной гибели человечества.

Под обращением подписались более 800 публичных персон, включая «крестных отцов искусственного интеллекта» Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджио, а также сооснователя Apple Стива Возняка и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона. Среди подписантов — бывший главный стратег Дональда Трампа Стив Бэннон, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Муллен, Гленн Бек, Джозеф Гордон-Левитт, а также музыканты Will.i.am и Граймс. Свою подпись оставили принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские.

В общей сложности обращение поддержали более 45 тысяч человек, включая 25 тысяч подписантов из аналогичной петиции Ekō.