Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Наличие цели в жизни снизило риск развития деменции почти на 30%

Американские ученые выяснили, что наличие жизненной цели у человека может снизить риск развития когнитивных нарушений. Это касалось даже участников с генетическим фактором риска болезни Альцгеймера.

Кадр из фильма «Миссис Харрис едет в Париж» / © Universal

Ученые из Калифорнийского университета в Девисе (University of California, Davis) наблюдали за более чем 13,5 тысячами американцев в возрасте от 45 лет и старше. Исследование опубликовано в American Journal of Geriatric Psychiatry.

За время наблюдения у 1820 (13%) из 13 765 участников развились когнитивные нарушения. Исследователи выяснили, что вероятность развития таких нарушений оказалась на 28% ниже у людей, имеющих смысл жизни.

Эффект заметили у участников из разных расовых и этнических групп. Он сохранялся, когда исследователи учитывали пол, возраст, уровень образования, депрессию и наличие аллеля APOE4 — генетического фактора, повышающего риск болезни Альцгеймера.

У людей, имевших цель в жизни, начало когнитивных нарушений наступало примерно на 1,4 месяца позже (с учетом поправок на другие факторы). Несмотря на скромный эффект, ученые считают, что важны даже небольшие различия, если рассматривать их наряду с фармацевтическими подходами к лечению деменции, которые также приносят относительно ограниченные результаты.

По словам исследователей, жизненная цель — это психосоциальный ресурс, который может повысить устойчивость к нейропатологическим процессам деменции. Авторы работы пришли к выводу, что усилия, приложенные для достижения цели, могут способствать здоровью мозга.