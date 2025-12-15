Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай установил средства защиты на орбитальной станции

Примерно через месяц после того, как крошечный фрагмент космического мусора на девять дней заблокировал трех космонавтов на борту китайской орбитальной станции «Тяньгун», экипаж станции приступил к внесению изменений в ее конструкцию.

Китайская космическая станция «Тяньгун» / © CNSA

Как сообщила государственная телесеть CGTN, китайские космонавты Чжан Лу и У Фэй на прошлой неделе совершили восьмичасовой выход в открытый космос, в ходе которого установили защитные панели от космического мусора на внешнюю обшивку станции. Одновременно они провели осмотр наружных поверхностей станции и выполнили ряд мелких ремонтных работ.

Установка защитных систем последовала за тем, как Китайскому управлению пилотируемых космических полетов (CMSA) удалось менее чем за две недели организовать беспилотный полет нового корабля к станции после обнаружения повреждений. Это стало по-настоящему впечатляющим достижением. Космический корабль «Шэньчжоу-20» должен был вернуть предыдущий экипаж на Землю 5 ноября, однако трещины в иллюминаторе, вызванные ударом космического мусора, сделали аппарат непригодным для обратного полета.

В результате экипаж, прибывший на «Шэньчжоу-20», был вынужден использовать корабль «Шэньчжоу-21», оставив вновь прибывших космонавтов без средства возвращения. К счастью, экстренная миссия завершилась успешно: экипаж «Шэньчжоу-21» получил новый возвращаемый аппарат — «Шэньчжоу-22», который, по всей видимости, доставил на станцию и материалы для защиты от космического мусора.

Орбитальный мусор давно стал серьезной проблемой для космических агентств по всему миру. Даже небольшой фрагмент может двигаться со скоростью до 15 километров в секунду. Учитывая, что в околоземном пространстве отслеживается свыше 25 тысяч крупных объектов, а еще до 170 миллионов частиц слишком малы для наблюдения, сочетание этих факторов представляет смертельную угрозу для пилотируемых миссий.

Остается надеяться, что новые контрмеры CMSA помогут избежать дальнейших катастроф, хотя угроза со стороны космического мусора по-прежнему далека от окончательного решения.