Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай установил средства защиты на орбитальной станции
Примерно через месяц после того, как крошечный фрагмент космического мусора на девять дней заблокировал трех космонавтов на борту китайской орбитальной станции «Тяньгун», экипаж станции приступил к внесению изменений в ее конструкцию.
Как сообщила государственная телесеть CGTN, китайские космонавты Чжан Лу и У Фэй на прошлой неделе совершили восьмичасовой выход в открытый космос, в ходе которого установили защитные панели от космического мусора на внешнюю обшивку станции. Одновременно они провели осмотр наружных поверхностей станции и выполнили ряд мелких ремонтных работ.
Установка защитных систем последовала за тем, как Китайскому управлению пилотируемых космических полетов (CMSA) удалось менее чем за две недели организовать беспилотный полет нового корабля к станции после обнаружения повреждений. Это стало по-настоящему впечатляющим достижением. Космический корабль «Шэньчжоу-20» должен был вернуть предыдущий экипаж на Землю 5 ноября, однако трещины в иллюминаторе, вызванные ударом космического мусора, сделали аппарат непригодным для обратного полета.
В результате экипаж, прибывший на «Шэньчжоу-20», был вынужден использовать корабль «Шэньчжоу-21», оставив вновь прибывших космонавтов без средства возвращения. К счастью, экстренная миссия завершилась успешно: экипаж «Шэньчжоу-21» получил новый возвращаемый аппарат — «Шэньчжоу-22», который, по всей видимости, доставил на станцию и материалы для защиты от космического мусора.
Орбитальный мусор давно стал серьезной проблемой для космических агентств по всему миру. Даже небольшой фрагмент может двигаться со скоростью до 15 километров в секунду. Учитывая, что в околоземном пространстве отслеживается свыше 25 тысяч крупных объектов, а еще до 170 миллионов частиц слишком малы для наблюдения, сочетание этих факторов представляет смертельную угрозу для пилотируемых миссий.
Остается надеяться, что новые контрмеры CMSA помогут избежать дальнейших катастроф, хотя угроза со стороны космического мусора по-прежнему далека от окончательного решения.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Сентября, 2022
Звезда по имени тайна: чего мы до сих пор не знаем о Солнце
1 Декабря, 2018
Кому принадлежит Луна
18 Декабря, 2023
Радиохимия: путем ядерных превращений
17 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 10)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии