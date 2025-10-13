Атрофия мышц ухудшила умственные способности людей с болезнью почек

Саркопения – прогрессирующая потеря мышечной массы – одно из проявлений хронической болезни почек (ХБП). В свою очередь, ХБП встречается у каждого десятого человека в мире. И с каждым годом число заболевших растет. Помимо того, что пациенты с саркопенией чаще падают и получают переломы, атрофия мышц ухудшает их умственные способности. Это выявили заместитель директора Медицинского института НовГУ Митхат Гасанов и выпускник направления «Лечебное дело» Медицинского института НовГУ Нил Павар. Сегодня врачам доступны различные методы диагностики патологии, и важно учитывать её при планировании лечения.

Хроническая болезнь почек или ХБП — это патологическое состояние, при котором почки повреждаются на протяжении трёх и более месяцев, а их фильтрационная способность медленно, но постоянно снижается. К ХБП может приводить сахарный диабет, артериальная гипертензия, почечные инфекции. К факторам развития ХБП также относят курение и лишний вес.

Саркопения у пациентов с ХБП возникает вследствие уремии – накопления продуктов обмена веществ, токсичных для внутренних органов человека. Возникает метаболический ацидоз (кислотно-щелочной дисбаланс), воспаление, оксидативный стресс, анемия. Всё это приводит к дисбалансу построения мышечного белка (анаболизма) по отношению к его разрушению (катаболизму) в пользу последнего процесса.

Что выяснили учёные

Как пояснили учёные, когнитивные нарушения у пациентов с ХБП старше 55 лет встречаются в 20-50% случаев. А на поздних стадиях заболевания, в особенности, если пациента лечат методом гемодиализа, этот показатель достигает 70%.

— Риск развития когнитивных нарушений у пациентов с саркопенией практически в 3 раза выше по сравнению с пациентами без саркопении, — пояснил Нил Павар. — Более медленная скорость ходьбы, низкая мышечная сила и мышечная масса тесно связаны с более низкими когнитивными показателями независимо от пола, в то же время между этими переменными существует взаимоусиливающая связь. Данных о распространенности и характере когнитивных нарушений, ассоциированных с саркопенией, у пациентов с ХБП нет, что представляет исследовательский интерес.

В исследовании, опубликованном в журнале «Нефрология», приняло участие 80 пациентов, разделённых на две группы по 40 человек. В первую вошли люди с хронической болезнью почек от умеренной до тяжёлой степени тяжести. Во вторую вошли люди с терминальной почечной недостаточностью, или ХБП 5Д-стадии. Средний возраст первой группы составил 60 лет, второй — 58 лет.

У пациентов определяли количество мышечной ткани с помощью биоимпедансометрии, а также мышечную силу и мышечную производительность. С помощью опросников тестировали когнитивные функции.

По результатам исследования было установлено, что в первой группе от легкой до тяжёлой ХБП саркопения встречалась в 15% случаев, а в группе больных с терминальной почечной недостаточностью её доля увеличивалась в 2,5 раза и составила 37,5%.

Среди пациентов с саркопенией преддементные нарушения выявлялись в 38,1% случаев, деменция лёгкой степени выраженности — у 19%, умеренной тяжести — у 23,8%. Эти же показатели для пациентов без саркопении составили 40,7%, 10,2% и 11,9% соответственно.

Также проводилось сравнение результатов тестов на когнитивные нарушения с показателями состояния скелетной мускулатуры пациентов. Чем ниже был объём мышечной массы, сила сжатия кисти на динамометре и пройденное расстояние в ходе теста 6-минутной ходьбы, тем чаще определялись когнитивные нарушения у пациентов с ХБП и тем они были более выраженными.

— Нами была выявлена высокая распространенность когнитивных нарушений и определён их спектр у пациентов с ХБП и саркопенией, — объяснил Нил Павар. — Исследование показало, что у пациентов при любой степени тяжести хронической болезни почек когнитивные нарушения будут более выраженными при наличии саркопении.

Своевременное выявление саркопении является доступным в клинической практике методом и важным аспектом ведения пациента с ХБП. Это связано с тем, что ее развитие ассоциировано с повышением сердечно-сосудистого риска и ухудшением прогноза основного заболевания. Мы считаем, что требуется разработка самостоятельных и специфичных критериев диагностики саркопении в данной группе пациентов с учетом патогенетических особенностей ХБП.

Применённые в исследовании шкалы оценки когнитивных функций у пациентов с ХБП позволяют на ранних стадиях выявлять наличие этих нарушений и своевременно определять тактику их коррекции, – заявили ученые.

