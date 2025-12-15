Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США испытали новый радар для бомбардировщиков B-52, который позволит продлить срок службы самолетов до 2050 года
После многих лет задержек новая РЛС с активной электронно-сканируемой антенной решеткой (AESA) становится ключевым этапом модернизации легендарного, но возрастного бомбардировщика B-52.
Почтенный флот американских стратегических бомбардировщиков B-52 впервые за несколько десятилетий получит принципиально новую радиолокационную систему. Речь идет о РЛС типа Active Electronically Scanned Array (AESA), которая сегодня считается «золотым стандартом» в области бортовой радиолокации.
Новая станция получила обозначение AN/APQ-188 и создана на основе истребительного радара, уже применяемого на самолетах F/A-18 и F-15. Эта модернизация рассматривается как критически важная для сохранения боевой ценности B-52 в 2030–2050-х годах.
Первый B-52 с установленной новой РЛС уже прибыл на авиабазу Эдвардс для испытаний — значимая веха после многолетних задержек программы. Прежняя РЛС бомбардировщика, AN/APQ-166, относится к механическим системам старого поколения и работает за счет физического вращения антенны.
Такая конструкция считается менее надежной по сравнению с современными решениями из-за большого числа движущихся частей, подверженных отказам. Кроме того, ее легче подавить средствами радиоэлектронной борьбы, а возможности по формированию детализированных изображений наземных целей ограничены.
В условиях современных, насыщенных сетевыми технологиями театров военных действий этот радар уже не отвечает требованиям. Хотя во времена холодной войны он считался передовым, сегодня его практически единодушно называют устаревшим.
В отличие от него, РЛС AESA практически не имеет движущихся частей. Вместо этого она использует сотни или тысячи миниатюрных приемо-передающих модулей и управляет направлением луча электронным способом.
Такая система способна выполнять сразу несколько задач одновременно: обеспечивать большую дальность обнаружения, формировать более четкие изображения (своего рода «радарные фотографии») и гораздо эффективнее противостоять помехам. Кроме того, она обеспечивает более быстрое обновление данных о целях и может поддерживать функции радиоэлектронной борьбы и связи.
По имеющимся данным, новая РЛС отличается значительно более высокой надежностью — именно поэтому все современные истребители и бомбардировщики переходят на AESA. Выбор такого радара считается удачным, поскольку аналогичные системы уже хорошо отработаны и доказали свою зрелость.
Возникает вопрос: почему же B-52 так долго ждал новую РЛС? Первая причина заключается в особенностях носовой части самолета. Обтекатель (радом) у B-52 очень крупный, при этом существующий радар расположен низко и не по центру, а над ним находится массивная силовая перегородка.
Из-за этого новую РЛС приходится устанавливать с наклоном вниз, что ограничивает ее способность «смотреть вверх». Такая компоновка отлично подходит для бомбардировочных задач, но существенно усложняет интеграцию современного радиолокационного комплекса.
Дополнительную сложность представляет сам радом: он должен быть радиопрозрачным, не искажать радиосигналы и при этом выдерживать воздействие погодных факторов, перепады температур и даже столкновения с птицами.
Новая РЛС обеспечит B-52 значительно более точное целеуказание и гораздо более детализированное радиолокационное изображение поверхности. Она также существенно расширит возможности наведения дальнобойных вооружений и сопровождения наземных целей.
Кроме того, радар повысит живучесть самолета за счет усиления возможностей самообороны и устойчивости к радиоэлектронному воздействию. Как отметило издание The War Zone, эта РЛС — лишь часть масштабного пакета модернизации устаревающего бомбардировщика.
Среди других запланированных улучшений — новые двигатели Rolls-Royce F-130, обновленные бортовые вычислительные комплексы, а также современные дисплеи и сенсорные экраны. Существующие планеры также получат модернизированные системы радиоэлектронной борьбы, связи и сетевого взаимодействия.
Все эти меры признаны необходимыми для сохранения боеспособности более чем 75 находящихся в строю самолетов и для продления их эксплуатации как минимум до 2050 года. Они позволят B-52 более эффективно действовать совместно с новым малозаметным бомбардировщиком B-21 Raider.
