Иран принял на вооружение новый малозаметный реактивный дрон-камикадзе
Иран расширил линейку ударных БПЛА. На вооружение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) принят новый реактивный дрон-камикадзе Hadid-110, получивший в войсках название «Далаху». Впервые аппарат публично показали лишь в этом году, он позиционируется как усовершенствованное средство прорыва вражеской противовоздушной обороны.
О самой программе разработки известно крайне мало. По имеющимся данным, к началу 2025 года беспилотник завершил полный цикл испытаний, а в феврале на выставке Eghtedar-1403 были продемонстрированы как натурный образец, так и видеокадры учений с его участием.
Примечательно, что на раннем этапе «Далаху» использовался не только в ударной роли, но и в качестве воздушной мишени на учениях ПВО сухопутных войск КСИР. Несмотря на применение технологий снижения радиолокационной заметности, иранские расчеты сумели обнаружить и поразить такие цели. Уже в декабре 2025 года беспилотник был задействован по прямому назначению — в ударной конфигурации — в ходе международных учений «Саханд-антитеррор-2025».
Hadid-110 выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом и одним килем. Очертания планера, плоские грани и широкое использование композитных материалов явно указывают на стремление снизить эффективную площадь рассеяния.
Из-за отсутствия официальных данных характеристики можно оценить лишь ориентировочно:
- Длина и размах крыла: около трех метров;
- Боевая нагрузка: до 30 килограмм;
- Силовая установка: компактный турбореактивный двигатель;
- Скорость: 500–510 километров в час;
- Практический потолок: до 6 100 метров;
- Дальность полета: 300–350 километров;
- Продолжительность полета: порядка 50 минут.
Воздухозаборник расположен в верхней части фюзеляжа, что дополнительно снижает радиолокационную заметность. Запуск осуществляется с наземной пусковой установки с применением твердотопливного стартового ускорителя.
Сообщается, что дрон оснащен автопилотом, инерциальной системой и помехозащищенной спутниковой навигацией. Это позволяет ему следовать сложным маршрутам с обходом зон ПВО и атаковать цель с пикирования. Не исключено появление модификаций с оптико-электронной системой, радиоканалом и дистанционным управлением.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
