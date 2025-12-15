Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Иран принял на вооружение новый малозаметный реактивный дрон-камикадзе

Иран расширил линейку ударных БПЛА. На вооружение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) принят новый реактивный дрон-камикадзе Hadid-110, получивший в войсках название «Далаху». Впервые аппарат публично показали лишь в этом году, он позиционируется как усовершенствованное средство прорыва вражеской противовоздушной обороны.

Иранский беспилотник-камикадзе Hadid-110 / © КСИР

О самой программе разработки известно крайне мало. По имеющимся данным, к началу 2025 года беспилотник завершил полный цикл испытаний, а в феврале на выставке Eghtedar-1403 были продемонстрированы как натурный образец, так и видеокадры учений с его участием.

Примечательно, что на раннем этапе «Далаху» использовался не только в ударной роли, но и в качестве воздушной мишени на учениях ПВО сухопутных войск КСИР. Несмотря на применение технологий снижения радиолокационной заметности, иранские расчеты сумели обнаружить и поразить такие цели. Уже в декабре 2025 года беспилотник был задействован по прямому назначению — в ударной конфигурации — в ходе международных учений «Саханд-антитеррор-2025».

Иранский беспилотник-камикадзе Hadid-110 / © Masoud Shahrestani

Hadid-110 выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом и одним килем. Очертания планера, плоские грани и широкое использование композитных материалов явно указывают на стремление снизить эффективную площадь рассеяния.

Из-за отсутствия официальных данных характеристики можно оценить лишь ориентировочно:

Длина и размах крыла: около трех метров;

Боевая нагрузка: до 30 килограмм;

Силовая установка: компактный турбореактивный двигатель;

Скорость: 500–510 километров в час;

Практический потолок: до 6 100 метров;

Дальность полета: 300–350 километров;

Продолжительность полета: порядка 50 минут.

Воздухозаборник расположен в верхней части фюзеляжа, что дополнительно снижает радиолокационную заметность. Запуск осуществляется с наземной пусковой установки с применением твердотопливного стартового ускорителя.

Сообщается, что дрон оснащен автопилотом, инерциальной системой и помехозащищенной спутниковой навигацией. Это позволяет ему следовать сложным маршрутам с обходом зон ПВО и атаковать цель с пикирования. Не исключено появление модификаций с оптико-электронной системой, радиоканалом и дистанционным управлением.