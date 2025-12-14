  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
14 декабря, 07:40
Рейтинг: +738
Посты: 1791

10 самых протяженных тоннелей в мире

Инженерные шедевры, проложенные сквозь горы, под реками и на большой глубине под землей, представляют собой одни из самых амбициозных инфраструктурных проектов человечества. Эти сооружения демонстрируют не только достижения современного тоннелестроения, но и способность людей создавать конструкции, преодолевающие природные барьеры.

Сообщество
# рекорды
# строительство
# технологии
Поезд в туннеле / © Wikimedia Commons
Поезд в туннеле / © Wikimedia Commons

Современное строительство тоннелей опирается на сложные технологии, включая тоннелепроходческие машины и передовые методы геологических исследований. Представленные проекты расположены на разных континентах и служат самым разнообразным целям. Давайте познакомимся с десятью самыми длинными тоннелями, которые существуют в мире сегодня.

1. Водный тоннель Делавэр (Нью-Йорк, США). Длина: 137 километров.

Водный тоннель Делавэр обеспечивает около 50% водоснабжения Нью-Йорка, доставляя примерно четыре миллиарда литров воды в день из водохранилищ в Катскилле в водохранилище Хилл-Вью на юге Уэстчестера.

Строительство этого грандиозного сооружения началось в 1937 году и завершилось в 1953-м, заняв 16 лет. Затраты на первый этап оценивались в 272 миллиона долларов, однако итоговые вложения оказались значительно выше.

Сегодня тоннель переживает крупнейшую реконструкцию за всю 180-летнюю историю водоснабжения Нью-Йорка. Первоначально ремонт планировали завершить в 2023 году, но окончание работ неоднократно откладывалось и теперь намечено на 2027 год.

2. Водный тоннель Пяйянне (Финляндия). Длина: 120 километров.

Тоннель Пяйянне обеспечивает водную безопасность для более чем миллиона жителей Большого Хельсинки. Его строительство длилось десятилетие — с 1972 по 1982 год — и потребовало проходки через твердые финские кристаллические породы.

Тоннель достаточно широк, чтобы пропускать грузовики. Он проложен на глубине 10–30 метров в скальном массиве и обеспечивает естественный поток воды из озера Пяйянне в столичный регион.

3. Метро Сучжоу, линии 3–11 (Китай). Длина: 86,54 километра.

Комплекс тоннелей линий 3–11 метро Сучжоу — пример стремительных темпов строительства городского рельсового транспорта в Китае.

Работы стартовали в ноябре 2018 года, а открытие состоялось в июне 2023-го — всего спустя около 4,5 лет.

В ходе строительства использовались современные тоннелепроходческие машины и методы, адаптированные к сложной геологии региона.

4. Водный тоннель Дахуофан (Ляонин, Китай). Длина: 85,3 километра.

Тоннель Дахуофан — пример стремительности и эффективности китайского инфраструктурного строительства.

Работы начались в сентябре 2006 года и завершились в апреле 2009-го — всего за 2,5 года, что необычайно быстро для проекта таких масштабов.

Тоннель диаметром восемь метров доставляет воду из водохранилища Дахуофан в семь городов северо-восточного Китая, включая Шэньян и Далянь.

5. Тоннель Оранжевая река — Фиш (Южная Африка). Длина: 82,8 километра.

Этот тоннель — самый длинный непрерывный закрытый водовод Южного полушария и выдающийся пример инженерного мастерства.

Строительство началось в 1966 году и завершилось в 1975-м, заняв девять лет. Тоннель имеет диаметр 5,35 метра, облицован 23-сантиметровым слоем бетона. 

6. Водный тоннель Болмен (Швеция). Длина: 82 километра.

Тоннель Болмен стал образцом скандинавской инженерной школы и играет ключевую роль в обеспечении водой южных районов Швеции.

Строительство началось летом 1975 года и завершилось только в 1985-м — почти через 10 лет. Проект столкнулся с серьезными задержками и перерасходом бюджета, однако несмотря на сложности, тоннель успешно функционирует и сегодня.

7. Линия метро M11, Стамбул (Турция). Длина: 69 километров.

Линия M11 — один из самых амбициозных транспортных проектов Турции, соединяющий центр Стамбула с новым международным аэропортом. Линия состоит из двух участков: один ведет из Гайреттепе, другой — из Халкалы, оба сходятся в аэропорту.

8. Линия метро 6, Чэнду (Китай). Длина: 69 километров.

Метро Чэнду, линия 6, стало самым протяженным непрерывным тоннелем в мировой практике метростроения на момент ввода. Линия проходит от храма Ванцун к Ланьцзягоу, включает 54 станции и обслуживается восьмивагонными составами повышенной вместимости.

Строительство велось с использованием стандартизированных китайских технологий и высокоавтоматизированного оборудования, демонстрируя зрелость инфраструктурной инженерии страны.

9. Тоннель ГЭС Нилум–Джхелум (Пакистан). Длина: 68 километров.

Проект Нилум–Джхелум одобрили в 1989 году, но фактически строительство началось лишь в 2008-м.

10. Восточный коллекторный тоннель (Мехико, Мексика). Длина: 62,5 километра.

Túnel Emisor Oriente — крупнейший инфраструктурный проект Мексики и один из самых сложных проектов, выполненных с помощью тоннелепроходческих машин.

Строительство началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012-м, однако растянулось на 11 лет и завершилось лишь в 2019 году.

Тоннель обслуживает около 20 миллионов человек, обеспечивая пропуск сточных вод и защищая Мехико от наводнений.

Эти десять уникальных проектов — результат десятков лет труда и сотен миллиардов долларов инвестиций, объединяющих передовые технологии, глубокие геологические исследования и колоссальные трудовые ресурсы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Решения мозга: от хаоса к достижениям
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Сага о людях севера: история и география экспансии викингов
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Реальное и символическое в древнерусском искусстве
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
«Черное зеркало» искусственного интеллекта: как технологии влияют на реальность
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Я знаю, о чем вы подумали: правда и мифы о расшифровке мыслей
Музей криптографии
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Солнце и другие звезды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Дек
Бесплатно
Откуда пришел Дед Мороз?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Дек
Бесплатно
Когда природа повторяет себя: удивительные двойники эволюции
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Дек
Бесплатно
Битва за Ржев и взятие Ржева
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 декабря, 10:00
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру

Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.

Unitsky String Technologies Inc.
# струнный транспорт
# технологии
# транспорт
# транспортная инфраструктура
12 декабря, 10:30
Редакция Naked Science

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.

Технологии
# инфографика
# ИТЭР
# термоядерный реактор
Выбор редакции
12 декабря, 20:04
Evgenia Vavilova

Легкие атомные ядра оказались избавлены от воздействия экстремально высоких температур в БАК

Физики не понимали, как легкие ядра не разрывает экстремально высокими температурами. Оказалось, что они образуются не в самом сердце столкновения.

Физика
# Alice
# БАК
# большой адронный коллайдер
# дейтрон
# физика высоких энергий
# ядерная физика
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
8 декабря, 13:38
Александр Березин

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.

Интервью
# атомная энергетика
# АЭС
# здоровье
# космос
# материалы
# медицина
# новые материалы
# Россия
# технологии
Выбор редакции
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами

    13 декабря, 14:51

  2. Астрофизики объяснили обратное вращение Венеры

    13 декабря, 11:09

  3. Легкие атомные ядра оказались избавлены от воздействия экстремально высоких температур в БАК

    12 декабря, 20:04

  4. Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния

    12 декабря, 17:06
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

евгений Русский
6 минут назад
Талантливый, Да и вы сначала в России реальный бизнес до ума доведите, а потом уже за а виртуальный беритесь.

Рейтинг: 30 крупнейших мировых цифровых экспортеров

Талантливый Mr.ripley
35 минут назад
Попытался найти Россию. Теперь пытаюсь найти дома увеличительное стекло для поиска России. Такие вот наблюдения ....

Рейтинг: 30 крупнейших мировых цифровых экспортеров

Max Peria
51 минута назад
Виталий, а к чему присосался ты?

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Max Peria
54 минуты назад
Владимир, спешной ты, право. Предположить, что Европа в 2000х уже хорошо жила, не вариант? Европа со своими беженцами будет жить только хуже.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Max Peria
56 минут назад
гAngon, а когда они его копали? Есть официальные документы? Сам придумал, сам поверил. А что мешало тебе в совке? Стабильная работа и зарплата?

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Max Peria
1 час назад
Voll, будь внимательней. Там указаны самые крупные экономики мира. Показывай хоть какой рост, но Дубай не обгонишь.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Max Peria
1 час назад
Сергей, более того, ВПК заработало на полную мощность и даёт хороший прирост уже 4 года минимум. А наш танк Армата лудший в мире.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Sergey Gorovoy
2 часа назад
это вам не: "потом, на развалинах часовни"...).😂 это - Великий Рим! ❤

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Василий Белоцерковец
3 часа назад
Такими темпами человечество не доживёт до 2040 года.

От тысяч к полумиллиону: визуализация спутникового бума на орбите к 2040 году

Павел Турчанников
4 часа назад
Иван, батут у них свой конечно появился , после намёка Рогозина наконец то научились летать сами , да только не так быстро как это делают российские

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Павел Турчанников
4 часа назад
Иван, не важно что вывела на орбиту Ангара , важно что груз массогабаритный , а в дополнение спутник с этим макетом .

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Sergey Gorovoy
5 часов назад
а как же..., ну это..., как его?... узбекистан, штоле? 😂

Рейтинг: 30 крупнейших мировых цифровых экспортеров

Self Defense Is
5 часов назад
Святослав, так нет там никаких спутников. Вообще, мне один "эксперт" с этого канала https://www.youtube.com/watch?v=fO9e9jnhYK8 на мой впросос, а где спутники и прочий

Астронавт показал, как выглядят спутники Starlink с борта МКС

Self Defense Is
5 часов назад
Cyber, точно дичь. По-другому и не скажешь.

Астронавт показал, как выглядят спутники Starlink с борта МКС

Dr Murtaza
6 часов назад
Если ваш компьютер тормозит при играх или работе с графикой, несмотря на хорошие характеристики, возможно, у вас https://bottleneckcalculatr.com/ bottleneck этот

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

aggy agdam
8 часов назад
Александр, а Навальный умер сам, да? Просто так совпало... И Пригожин тоже, гммм совпало, да..

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

aggy agdam
8 часов назад
Распределение запасов РЗЭ не только не равномерное, но совсем не справедливое!

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Александр Суфинович
8 часов назад
Алексей, Вы вкурсе как работают зенитные боеприпасы? а в частности ракеты? Зенитная ракета не поражает цель столкнувшись с ней или сдетонировав

Допустим, ядерную ракету перехватила ракета ПВО. Как сбитая ракета и ее ядерный заряд поведут себя дальше?

Иван Колупаев
9 часов назад
Павел, и снова макет.

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Иван Колупаев
9 часов назад
Павел, чуть позже Маск сказал что "батут" у них теперь свой накось мол выкуси. https://daily.afisha.ru/news/37643-batut-rabotaet-mask-otvetil-na-tvit-rogozina-iz-2014-goda/

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно