10 самых протяженных тоннелей в мире
Инженерные шедевры, проложенные сквозь горы, под реками и на большой глубине под землей, представляют собой одни из самых амбициозных инфраструктурных проектов человечества. Эти сооружения демонстрируют не только достижения современного тоннелестроения, но и способность людей создавать конструкции, преодолевающие природные барьеры.
Современное строительство тоннелей опирается на сложные технологии, включая тоннелепроходческие машины и передовые методы геологических исследований. Представленные проекты расположены на разных континентах и служат самым разнообразным целям. Давайте познакомимся с десятью самыми длинными тоннелями, которые существуют в мире сегодня.
1. Водный тоннель Делавэр (Нью-Йорк, США). Длина: 137 километров.
Водный тоннель Делавэр обеспечивает около 50% водоснабжения Нью-Йорка, доставляя примерно четыре миллиарда литров воды в день из водохранилищ в Катскилле в водохранилище Хилл-Вью на юге Уэстчестера.
Строительство этого грандиозного сооружения началось в 1937 году и завершилось в 1953-м, заняв 16 лет. Затраты на первый этап оценивались в 272 миллиона долларов, однако итоговые вложения оказались значительно выше.
Сегодня тоннель переживает крупнейшую реконструкцию за всю 180-летнюю историю водоснабжения Нью-Йорка. Первоначально ремонт планировали завершить в 2023 году, но окончание работ неоднократно откладывалось и теперь намечено на 2027 год.
2. Водный тоннель Пяйянне (Финляндия). Длина: 120 километров.
Тоннель Пяйянне обеспечивает водную безопасность для более чем миллиона жителей Большого Хельсинки. Его строительство длилось десятилетие — с 1972 по 1982 год — и потребовало проходки через твердые финские кристаллические породы.
Тоннель достаточно широк, чтобы пропускать грузовики. Он проложен на глубине 10–30 метров в скальном массиве и обеспечивает естественный поток воды из озера Пяйянне в столичный регион.
3. Метро Сучжоу, линии 3–11 (Китай). Длина: 86,54 километра.
Комплекс тоннелей линий 3–11 метро Сучжоу — пример стремительных темпов строительства городского рельсового транспорта в Китае.
Работы стартовали в ноябре 2018 года, а открытие состоялось в июне 2023-го — всего спустя около 4,5 лет.
В ходе строительства использовались современные тоннелепроходческие машины и методы, адаптированные к сложной геологии региона.
4. Водный тоннель Дахуофан (Ляонин, Китай). Длина: 85,3 километра.
Тоннель Дахуофан — пример стремительности и эффективности китайского инфраструктурного строительства.
Работы начались в сентябре 2006 года и завершились в апреле 2009-го — всего за 2,5 года, что необычайно быстро для проекта таких масштабов.
Тоннель диаметром восемь метров доставляет воду из водохранилища Дахуофан в семь городов северо-восточного Китая, включая Шэньян и Далянь.
5. Тоннель Оранжевая река — Фиш (Южная Африка). Длина: 82,8 километра.
Этот тоннель — самый длинный непрерывный закрытый водовод Южного полушария и выдающийся пример инженерного мастерства.
Строительство началось в 1966 году и завершилось в 1975-м, заняв девять лет. Тоннель имеет диаметр 5,35 метра, облицован 23-сантиметровым слоем бетона.
6. Водный тоннель Болмен (Швеция). Длина: 82 километра.
Тоннель Болмен стал образцом скандинавской инженерной школы и играет ключевую роль в обеспечении водой южных районов Швеции.
Строительство началось летом 1975 года и завершилось только в 1985-м — почти через 10 лет. Проект столкнулся с серьезными задержками и перерасходом бюджета, однако несмотря на сложности, тоннель успешно функционирует и сегодня.
7. Линия метро M11, Стамбул (Турция). Длина: 69 километров.
Линия M11 — один из самых амбициозных транспортных проектов Турции, соединяющий центр Стамбула с новым международным аэропортом. Линия состоит из двух участков: один ведет из Гайреттепе, другой — из Халкалы, оба сходятся в аэропорту.
8. Линия метро 6, Чэнду (Китай). Длина: 69 километров.
Метро Чэнду, линия 6, стало самым протяженным непрерывным тоннелем в мировой практике метростроения на момент ввода. Линия проходит от храма Ванцун к Ланьцзягоу, включает 54 станции и обслуживается восьмивагонными составами повышенной вместимости.
Строительство велось с использованием стандартизированных китайских технологий и высокоавтоматизированного оборудования, демонстрируя зрелость инфраструктурной инженерии страны.
9. Тоннель ГЭС Нилум–Джхелум (Пакистан). Длина: 68 километров.
Проект Нилум–Джхелум одобрили в 1989 году, но фактически строительство началось лишь в 2008-м.
10. Восточный коллекторный тоннель (Мехико, Мексика). Длина: 62,5 километра.
Túnel Emisor Oriente — крупнейший инфраструктурный проект Мексики и один из самых сложных проектов, выполненных с помощью тоннелепроходческих машин.
Строительство началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012-м, однако растянулось на 11 лет и завершилось лишь в 2019 году.
Тоннель обслуживает около 20 миллионов человек, обеспечивая пропуск сточных вод и защищая Мехико от наводнений.
Эти десять уникальных проектов — результат десятков лет труда и сотен миллиардов долларов инвестиций, объединяющих передовые технологии, глубокие геологические исследования и колоссальные трудовые ресурсы.
