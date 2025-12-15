Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай испытал подводные беспилотники для дальних автономных миссий

Китай провел испытания крупных беспилотных подводных аппаратов, которые теоретически могут использоваться для блокирования ключевых морских маршрутов — вплоть до Панамского канала или побережья США на Тихом океане.

Extra-Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle (XXLUUV) / © Weibo

Эти аппараты, официально именуемые Extra-Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle (XXLUUV), по размерам сопоставимы с традиционными дизельными подводными лодками, но при этом полностью автономны и не требуют экипажа.

Отсутствие людей на борту позволяет отказаться от жилых отсеков и систем жизнеобеспечения, высвобождая пространство для топлива, аккумуляторов, сенсоров и, разумеется, вооружения. По имеющимся данным, такие дроны обладают исключительно большой дальностью хода, что дает им возможность пересекать Тихий океан и длительное время находиться в заданных районах.

Согласно сообщениям, длина новых подводных аппаратов превышает 40 метров. Предположительно они оснащены дизель-электрической силовой установкой и крупными батарейными блоками — вероятно, литий-ионными или литий-железо-фосфатными.

Ожидается, что эти дроны будут вооружены стандартным для подводных лодок арсеналом — минами и торпедами, а также смогут выступать в роли носителей для более мелких беспилотных аппаратов. Оценки их дальности варьируются, но в ряде источников фигурирует показатель около 18 520 километров и даже больше.

Если эти данные подтвердятся, речь может идти о серьезном прорыве для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые традиционно ограничены в возможностях дальнего океанского присутствия. Подобные беспилотные платформы дали бы флоту принципиально новые инструменты — особенно с учетом того, что их можно отправлять на односторонние или высокорисковые миссии практически без угрозы для личного состава.

Кроме того, такие аппараты способны длительное время находиться в заданных районах — неделями или даже месяцами, что делает их эффективным средством сдерживания.

Хотя предположения о том, что они станут полноценными «материнскими кораблями» для роев дронов, вероятно, преувеличены, в более реалистичных сценариях — например, при скрытной постановке мин — такие системы могут создать серьезные проблемы противнику.

Также не исключено их применение для атак на подводную инфраструктуру: перерезания подводных кабелей связи или выведения из строя сенсорных сетей, таких как американская система Fish Hook. В случае ухудшения отношений с Западом эти аппараты могли бы сыграть важную роль на доконфликтной стадии — снижая осведомленность противника и подготавливая театр военных действий, в том числе перед возможными операциями вокруг Тайваня.