Китай испытал подводные беспилотники для дальних автономных миссий
Китай провел испытания крупных беспилотных подводных аппаратов, которые теоретически могут использоваться для блокирования ключевых морских маршрутов — вплоть до Панамского канала или побережья США на Тихом океане.
Эти аппараты, официально именуемые Extra-Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle (XXLUUV), по размерам сопоставимы с традиционными дизельными подводными лодками, но при этом полностью автономны и не требуют экипажа.
Отсутствие людей на борту позволяет отказаться от жилых отсеков и систем жизнеобеспечения, высвобождая пространство для топлива, аккумуляторов, сенсоров и, разумеется, вооружения. По имеющимся данным, такие дроны обладают исключительно большой дальностью хода, что дает им возможность пересекать Тихий океан и длительное время находиться в заданных районах.
Согласно сообщениям, длина новых подводных аппаратов превышает 40 метров. Предположительно они оснащены дизель-электрической силовой установкой и крупными батарейными блоками — вероятно, литий-ионными или литий-железо-фосфатными.
Ожидается, что эти дроны будут вооружены стандартным для подводных лодок арсеналом — минами и торпедами, а также смогут выступать в роли носителей для более мелких беспилотных аппаратов. Оценки их дальности варьируются, но в ряде источников фигурирует показатель около 18 520 километров и даже больше.
Если эти данные подтвердятся, речь может идти о серьезном прорыве для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые традиционно ограничены в возможностях дальнего океанского присутствия. Подобные беспилотные платформы дали бы флоту принципиально новые инструменты — особенно с учетом того, что их можно отправлять на односторонние или высокорисковые миссии практически без угрозы для личного состава.
Кроме того, такие аппараты способны длительное время находиться в заданных районах — неделями или даже месяцами, что делает их эффективным средством сдерживания.
Хотя предположения о том, что они станут полноценными «материнскими кораблями» для роев дронов, вероятно, преувеличены, в более реалистичных сценариях — например, при скрытной постановке мин — такие системы могут создать серьезные проблемы противнику.
Также не исключено их применение для атак на подводную инфраструктуру: перерезания подводных кабелей связи или выведения из строя сенсорных сетей, таких как американская система Fish Hook. В случае ухудшения отношений с Западом эти аппараты могли бы сыграть важную роль на доконфликтной стадии — снижая осведомленность противника и подготавливая театр военных действий, в том числе перед возможными операциями вокруг Тайваня.
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
