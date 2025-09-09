Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лунная гонка: глава NASA сообщил, как планирует опередить Китай

Американские законодатели обеспокоены тем, что Китай может обойти США в лунной гонке, поэтому исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи готов поставить на карту безопасность астронавтов агентства, чтобы этого не произошло.

Шон Даффи / © Julia Demaree Nikhinson / AP

По данным NBC News, Даффи призвал сотрудников агентства не допустить, чтобы «безопасность стала врагом прогресса».

«Мы должны быть готовы к новым свершениям. Мы должны быть способны продвигаться вперед в наших инновациях и продвигать эту миссию. Здесь всегда нужен баланс, но мы не можем оставаться в стороне и ничего не делать из-за страха любого риска», — заявил Даффи.

Озадачивающие замечания — из-за которых создалось впечатление, что Даффи пытается усидеть на двух стульях, поскольку ранее он также заявлял, что NASA «должно ориентироваться на безопасность» — подчеркивают внутренние разногласия в космическом агентстве, которое закладывает основу для предстоящих пилотируемых миссий «Артемида» на Луну.

Значительные успехи Китая в подготовке по отправке своих космонавтов на Луну вызвали тревогу среди законодателей. Бывший руководитель NASA Джеймс Брайденстайн на слушаниях в Сенате на прошлой неделе предупредил, что «если ничего не изменится, крайне маловероятно, что мы высадимся на Луну раньше Китая».