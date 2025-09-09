Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Лунная гонка: глава NASA сообщил, как планирует опередить Китай
Американские законодатели обеспокоены тем, что Китай может обойти США в лунной гонке, поэтому исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи готов поставить на карту безопасность астронавтов агентства, чтобы этого не произошло.
По данным NBC News, Даффи призвал сотрудников агентства не допустить, чтобы «безопасность стала врагом прогресса».
«Мы должны быть готовы к новым свершениям. Мы должны быть способны продвигаться вперед в наших инновациях и продвигать эту миссию. Здесь всегда нужен баланс, но мы не можем оставаться в стороне и ничего не делать из-за страха любого риска», — заявил Даффи.
Озадачивающие замечания — из-за которых создалось впечатление, что Даффи пытается усидеть на двух стульях, поскольку ранее он также заявлял, что NASA «должно ориентироваться на безопасность» — подчеркивают внутренние разногласия в космическом агентстве, которое закладывает основу для предстоящих пилотируемых миссий «Артемида» на Луну.
Значительные успехи Китая в подготовке по отправке своих космонавтов на Луну вызвали тревогу среди законодателей. Бывший руководитель NASA Джеймс Брайденстайн на слушаниях в Сенате на прошлой неделе предупредил, что «если ничего не изменится, крайне маловероятно, что мы высадимся на Луну раньше Китая».
