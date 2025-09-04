Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Экс-глава NASA заявил, что США могут проиграть лунную гонку Китаю из-за Starship

На слушаниях 3 сентября, которые прошли в Конгрессе по поводу лунной гонки между США и Китаем, бывший администратор NASA, руководивший разработкой лунной программы «Артемида», Джеймс Фредерик Брайденстайн заявил, что выбор NASA в пользу корабля Starship компании SpaceX подвергает агентство риску отставания от Китая в исследовании Луны.

Бывший администратор NASA Джеймс Фредерик Брайденстайн / © Nicholas Kamm-Pool / Getty Images

Брайденстайн назвал очень сложной архитектуру и методы, которые выбрало NASA для высадки американских астронавтов на Луну.

«Крайне маловероятно, что мы высадимся на Луну раньше Китая», — отметил он.

По мнению Брайденстайна, основная проблема заключается в разработке многоразовой ракеты-носителя Starship, создаваемой компанией Илона Маска. Лунный вариант Starship будет служить посадочным модулем для миссий «Артемида III» и «Артемида IV». Однако эти миссии потребуют дополнительных запусков Starship — возможно, дюжины или более — танкеров для заправки топливного склада на низкой околоземной орбите, который будет использоваться для заправки посадочного модуля во время экспедиций на Луну.

Брайденстайн подчеркнул, что Starship — важный корабль для Соединенных Штатов, но, по его мнению, NASA допустило ошибку, выбрав Starship в начале 2021 года для программы Human Landing System (HLS). Он предположил, что часть проблемы связана со сроками отбора, которые пришлись на время, когда в NASA руководил исполняющий обязанности администратора Стив Юрчик.

«Ни один известный мне администратор NASA не выбрал бы архитектуру Starship», — заявил Брайденстайн.

Однако ни он, ни другие участники двухчасового слушания не предложили конкретных рекомендаций по решению выявленной проблемы.