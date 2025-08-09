Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай провел ключевое испытание посадочного модуля для пилотируемого полета на Луну

Китайское управление программы пилотируемых космических полетов (CMSA) сообщило об успешном завершении комплексных испытаний по посадке и взлету своего пилотируемого лунного модуля «Лань Юэ» на испытательном полигоне в провинции Хэбэй на севере Китая.

Испытание представляет собой ключевой шаг в развитии китайской программы пилотируемого исследования Луны.

По данным CMSA, тесты подтвердили комплексную эффективность основных систем посадочного модуля, включая схему спуска и подъема, системы управления, выключение двигателя при посадке на Луну, а также совместимость интерфейсов между такими подсистемами, как наведение, навигация, управление и двигательная установка.

Лунный модуль «Лань Юэ» — новый космический аппарат, разработанный Китаем для будущих пилотируемых миссий по исследованию Луны. Он состоит из двух модулей: лунного и двигательного и способен перевозить двух космонавтов, луноход и различные научные грузы между лунной орбитой и поверхностью Луны.

После посадки на поверхность естественного спутника Земли «Лань Юэ» также будет служить центром деятельности космонавтов, выполняя функции энергетического узла, ретранслятора данных и жилого помещения, что позволит людям долгое время находиться на Луне и проводить исследования на ее поверхности.

