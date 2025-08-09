  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
9 августа, 09:32
Рейтинг: +676
Посты: 2064

Китай провел ключевое испытание посадочного модуля для пилотируемого полета на Луну

Китайское управление программы пилотируемых космических полетов (CMSA) сообщило об успешном завершении комплексных испытаний по посадке и взлету своего пилотируемого лунного модуля «Лань Юэ» на испытательном полигоне в провинции Хэбэй на севере Китая. 

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
Испытания посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA
Испытания посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA

Испытание представляет собой ключевой шаг в развитии китайской программы пилотируемого исследования Луны.

Испытания посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA
Испытания посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA

По данным CMSA, тесты подтвердили комплексную эффективность основных систем посадочного модуля, включая схему спуска и подъема, системы управления, выключение двигателя при посадке на Луну, а также совместимость интерфейсов между такими подсистемами, как наведение, навигация, управление и двигательная установка.

© CNSA

Лунный модуль «Лань Юэ» — новый космический аппарат, разработанный Китаем для будущих пилотируемых миссий по исследованию Луны. Он состоит из двух модулей: лунного и двигательного и способен перевозить двух космонавтов, луноход и различные научные грузы между лунной орбитой и поверхностью Луны.

Испытания посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA
Испытания посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA

После посадки на поверхность естественного спутника Земли «Лань Юэ» также будет служить центром деятельности космонавтов, выполняя функции энергетического узла, ретранслятора данных и жилого помещения, что позволит людям долгое время находиться на Луне и проводить исследования на ее поверхности.

Рендер посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA
Рендер посадочного лунного модуля «Лань Юэ» / © CNSA

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Авг
1300
Телескопы Пулкова
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
750
Луна в вопросах и ответах
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
800
Зубы и губы у динозавров
Medio Modo
Москва
Лекция
09 Авг
800
Кто здесь главная? Биология женского доминирования
Центр «Архэ»
Онлайн
Беседа
10 Авг
Бесплатно
Тайны патрициев и загадки плебеев
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Авг
Бесплатно
Полет к Луне. Сбывшаяся мечта человечества. Не пора ли возвращаться?
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
10 Авг
Бесплатно
Герои космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Опасные рыбы и их предки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Мангазея. 400 лет легенды
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
7 августа, 12:38
ПНИПУ

Российские нормы веса грузовиков помешали торговле с Китаем

Китай остается ключевым торговым партнером России. Товарооборот между странами растет с каждым годом и за 2024 год составил 245 миллиардов долларов. Более 70% экспорта приходится на углеводороды, также растут поставки руды, алюминия, неорганической химии и удобрений. Значительная часть грузов перевозится тяжелым автомобильным транспортом. Нормы веса грузовиков в России и КНР отличаются — у нас их полная масса ограничена больше, чем в Китае. Это сказывается на объеме перевозимого товара и эффективности логистики. Ученые Пермского Политеха изучили международный опыт и предлагают пересмотреть отечественные стандарты трансграничной торговли, чтобы увеличить товарооборот. Предложенные решения сократят издержки на дорожную инфраструктуру, повысят возможности перевозок до 14%, ускорят и упростят логистику между странами.

ПНИПУ
# грузовик
# грузоперевозки
# Китай
# Россия
# товары
7 августа, 13:34
Юлия Трепалина

В танцевальном репертуаре какаду насчитали не менее 30 движений

Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.

Биология
# какаду
# музыка
# поведение животных
# попугаи
# птицы
# танцы
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

    9 августа, 09:00

  2. Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

    8 августа, 20:03

  3. Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

    8 августа, 16:20

  4. Хоровое пение цикад помогло раскрыть механизм коллективного принятия решений

    8 августа, 15:50
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Алексей Утев
2 часа назад
Откуда такие данные нагрузки на ось?

Российские нормы веса грузовиков помешали торговле с Китаем

Валентин Ларин
4 часа назад
Я б сказал чуть иначе, по-другому: " Ведь не прятался в норках своих бесконечных, а вышел спокойно прогуляться на Мать - природушку: подышать чистым

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Владимир Басов
4 часа назад
Можно посмотреть физическую карту мира, там пустыни, примерно на одной линии, начиная от Китая через Азию , Сахару и до Центральной и Южной Америк,

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Sergey Gorovoy
8 часов назад
умом пойти - какая красота! ❤

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Иван Колупаев
9 часов назад
Mikhail, впрочем у наса есть и описание как был сделан конкретно этот снимок

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Иван Колупаев
9 часов назад
Mikhail, монтаж. Делают серию снимков а потом совмещают и за счет перекрытия рука становится невидимой. Тут персеверанс но принцип тот же

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

1 2
9 часов назад
Эх, читал-читал в предвкушении, а там юпитер. Блин! Чтобы в таких условиях, с тремя большими гравитирующими телами, там сфомировалась каменистая

В обитаемой зоне Альфы Центавра А нашли кандидата в планеты

Владимир Басов
12 часов назад
Можно посмотреть физическую карту мира, там пустыни, примерно на одной линии, начиная от Китая через Азию , Сахару и до Центральной и Южной Америк,

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

qetuowryip
12 часов назад
Наши студенты и школьники будут просто носить два телефона, на одном баллы зарабатывать, в другом зависать

Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

Питон Удав
13 часов назад
"Когда несколько миллионов лет назад Земля начала становиться холоднее и суше, почти сплошной покров лесов в Африке начал прерываться саваннами"

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Вячеслав Долинин
13 часов назад
Ещё там был маленький вертолёт

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
15 часов назад
Среди полысевших, вкусно пахнущих для хищников, спустившихся с деревьев приматов в живых оставались лишь те, кто понемногу пользовался тонкой

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Anzela Korkut
17 часов назад
Марсианский закат прекрасен.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Mikhail Lukashev
17 часов назад
Антон, сарказм тут не к месту. Вопрос был вполне адекватный.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Mikhail Lukashev
17 часов назад
Максим, спасибо. Поищу снимки.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Viacheslav M.
18 часов назад
Автор ничего не перепутал? Может 28 пикселей на сантиметр?

«Чандраян-2» передал самые четкие снимки места крушения японского модуля на Луне

Иван Колупаев
18 часов назад
Александр, надеюсь вы понимаете что в боевых условиях данные о потерях противника не стоит воспринимать как 100% точную информацию?

СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship

Юлия Трепалина
18 часов назад
Валерия, в тексте же поясняется, почему приводится ссылка. Это предыдущее исследование по теме, но на гораздо меньшей выборке В новой работе -

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Антон Литвинов
19 часов назад
Mikhail, рядом проезжал советский аппарат, он его попросил, чтобы тот его сфоткал

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
21 час назад
- сок этого растения содержит игольчатые кристаллы оксалата кальция и фермент диффенбахин, которые при контакте вызывают ожоги кожи, отек

Фикусы и гиацинты: распространенные комнатные растения, которые нанесут вред здоровью

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно