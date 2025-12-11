Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Какую стратегию выбрать: ученые разработали модель оценки устойчивости технологических лидеров в условиях внешних шоков
Ученые Томского политехнического университета в составе научной коллаборации разработали модель анализа динамики компаний — технологических лидеров, которая учитывает двойственность стратегий лидерства — агрессивную и консервативную и позволяет оценивать устойчивость и динамику показателей фирм-лидеров. Результаты исследования в будущем помогут выстраивать планы стратегического развития предприятий.
В условиях санкций, кризисов, колебания мировых цен и быстрого перехода к цифровым технологиям предприятия находятся в поиске корректировок своих экономических моделей с фокусом на эффективность и контроль качества.
Ученые Томского политеха совместно с коллегами разработали новую модель анализа динамики деятельности технологических компаний. Она основана на методе оценки относительной эффективности с учетом множество входных и выходных показателей (DEA) в разрезе двух моделей лидерства — агрессивной (TEout) и консервативной (TEin), а также разделением на крупные и малые предприятия и типы динамики (устойчивые лидеры, новые лидеры и предприятия, потерявшие лидерство). Результаты работы ученых опубликованы в журналах «Уголь» и E-Management.
«Консервативная модель лидерства предполагает достижение результатов с акцентом на снижение затрат, а агрессивная — нацелена на максимизацию прибыли при заданном уровне затрат. В отличие от однообразного подхода к анализу финансовых результатов, наша методика учитывает динамику лидерства, устойчивость и возникновение новых лидеров в контексте внешних шоков и цифровизации. А использование метода DEA в двойной трактовке — для TEout и TEin — позволяет объективно сравнивать эффективность лидеров через призму двух стратегических сценариев и более точно моделировать влияние внешних рисков на структуру лидерства в отрасли», — отмечает один из авторов исследования, доцент отделения экономики и организации производства ТПУ Любовь Спицына.
Новую модель политехники апробировали на анализе динамики финансовых показателей 106 предприятий угольной промышленности. Они анализировали показатели с 2019 по 2023 годы. Результаты исследования показали, что консервативная стратегия лидерства обеспечивает предприятиям более высокий рост выручки: более 100 % прирост к 2023 году по сравнению с агрессивной стратегией. Кроме того, у компаний с консервативной стратегией быстрее росла и чистая прибыль — прирост составил около 347 % у устойчивых лидеров и новых лидеров против 130 % при агрессивной стратегии.
По словам ученых, общий анализ показал, что только 50-70 % угольных предприятий сохранило лидерство в течение всего периода исследования. Мелкие фирмы не достигают устойчивого лидерства в условиях агрессивной стратегии, а консервативная стратегия отмечается политехниками, как предпочтительная для долгосрочной финансовой устойчивости отрасли.
Над исследованием работали ученые отделения экономики и организации производства Бизнес-школы Томского политеха, Тихоокеанского госуниверситета и Самарского государственного экономического университета.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
29 Ноября, 2018
Квантовая запутанность — королева парадоксов
10 Сентября, 2013
Тест на логику (М. Войнаровский)
11 Марта, 2016
Космическая еда
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии