Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике

Недавно показанный концепт новейшего истребителя F-47 — это последнее звено в цепочке боевых самолетов, каждый из которых был создан для сражений своего времени.

Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике / © Made Visual Daily

В представленной выше инфографике, основанной на данных с официального сайта Военно-воздушных сил США, показаны шесть поколений американских истребителей.

Принадлежность к тому или иному поколению определяется совокупностью признаков, включающих особенности аэродинамической компоновки и конструктивно-силовой схемы планера, силовой установки, бортовых систем, а также оборудования и вооружения.

Стоит отметить, что с поправкой на инфляцию расходы на создание истребителей увеличились почти в 200 раз: от первого американского серийного реактивного истребителя Lockheed F-80 Shooting Star 1945 года до проектируемого F-47. Это наглядно показывает, насколько стремительно растут инвестиции в военные инновации.

Каждое поколение самолетов становилось ответом на стратегические вызовы своей эпохи — от сдерживания времен Холодной войны до обеспечения превосходства в области малозаметности в условиях асимметричных угроз.