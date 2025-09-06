  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
6 сентября, 15:41
Рейтинг: +690
Посты: 2105

Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике

Недавно показанный концепт новейшего истребителя F-47 — это последнее звено в цепочке боевых самолетов, каждый из которых был создан для сражений своего времени.

Сообщество
# авиация
# инфографика
# история
# истребители
# оружие
# США
Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике / © Made Visual Daily
Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике / © Made Visual Daily

В представленной выше инфографике, основанной на данных с официального сайта Военно-воздушных сил США, показаны шесть поколений американских истребителей.

Принадлежность к тому или иному поколению определяется совокупностью признаков, включающих особенности аэродинамической компоновки и конструктивно-силовой схемы планера, силовой установки, бортовых систем, а также оборудования и вооружения.

Стоит отметить, что с поправкой на инфляцию расходы на создание истребителей увеличились почти в 200 раз: от первого американского серийного реактивного истребителя Lockheed F-80 Shooting Star 1945 года до проектируемого F-47. Это наглядно показывает, насколько стремительно растут инвестиции в военные инновации.

Каждое поколение самолетов становилось ответом на стратегические вызовы своей эпохи — от сдерживания времен Холодной войны до обеспечения превосходства в области малозаметности в условиях асимметричных угроз.

4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
5 сентября, 11:45
Адель Романова

Астрономы предложили заранее построить зонд, чтобы не упустить следующий межзвездный объект

Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# межпланетная станция
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
  1. Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

    6 сентября, 11:48

  2. Противозачаточные инъекции повысили риск опухолей мозга

    6 сентября, 09:52

  3. Маленькие «красные точки» оказались предшественниками голубых запыленных галактик

    6 сентября, 09:23

  4. Зонд «Юнона» помог обнаружить отпечаток Каллисто в полярных сияниях Юпитера

    5 сентября, 20:22
Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Vitaliy Polikarpov
10 минут назад
)))))

Стартовали летные испытания нового американского «самолета Судного дня» 

Valentin Beliaev
15 минут назад
Китай рулит! России остаётся только смотреть и облизывать я.

Эксперты оценили новый китайский беспилотный истребитель-невидимку, показанный на параде

Valentin Beliaev
19 минут назад
Lorhen, точно. Ее можно пить прямо из водопроводного крана. Совсем как в Париже.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Дмитрий Б
46 минут назад
Ib, ну так библии тоже больше тысячи лет, получается там тоже правда, так?

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Грид До
2 часа назад
Катя, это не Анапу, это Россию в это превратили..

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Грид До
2 часа назад
Алек, а у нас в России россиянам ничего не принадлежит, все Путину и его олигархам..

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Грид До
2 часа назад
Хозяин, не ври, мы от этого ничего не имеем..только долги...а жрут те, кто украл нашу нефть...

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Art Likes
3 часа назад
Странник, я сделал это за тебя - открыл Гугл и написал чем отличается комета от метеорита. Получаю ответ: комета обычно состоит из пыли, газа, камней,

Опубликован новый снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS 

Robert Yusupov
3 часа назад
Вы спрашиваете: «Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да». Ну вот вам и первое реальное серьёзное

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Сергей Механик
3 часа назад
Если стараются, значит получается. 😏

SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет

Сергей Механик
3 часа назад
Из 98 мест быть на 43-м очень даже не плохо. 👍

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Robert Yusupov
3 часа назад
А ведь в рамках ТП решено порядка 40 фундаментальных проблем основ физики и космогонии (космологии). И каждая решенная фундаментальная проблема

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Robert Yusupov
3 часа назад
Вы пишете: «Некачественные научные публикации, «хищнические» научные журналы и в целом мошенничество, связанное с исследовательской

Могут ли научпоп-журналисты распознать некачественные работы? Сами они считают, что да

Сергей Механик
3 часа назад
Безопаснее средств, чем отечественная классика никто ещё не придумал. 🤭🎈

Противозачаточные инъекции повысили риск опухолей мозга

Ib Thecom
3 часа назад
Тельман, в исламе есть ответы, а у вас что? Домыслы!

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Ib Thecom
3 часа назад
КБ, покажи хоть что то на столько достоверное, сохранившееся больше тысячи лет! Вы будете шокированы когда узнаете о методе передачи хадисов и

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Abror Ergashev
3 часа назад
Islamvoin23, там не глупые и не дураки сидят, всё до мелочей просчитано

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Ib Thecom
3 часа назад
Мистер, строкам которые привел комментатор больше тысячи лет, изучи передачу и какие хадисы называются достоверными, вы в гневе, нам плевать на ваш

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Т Б
4 часа назад
Самое главное не написали - что эти организмы могут жить на спутниках Юпитера - надо срочно вывозить. И прекратить искать жизнь на других планетах -

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Dee
4 часа назад
Населения всё меньше и жилья всё меньше, при этом зданий строят всё больше. Пока страны не сойдут с проклятой капиталистической дорожки, будет всё

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

