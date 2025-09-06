Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике
Недавно показанный концепт новейшего истребителя F-47 — это последнее звено в цепочке боевых самолетов, каждый из которых был создан для сражений своего времени.
В представленной выше инфографике, основанной на данных с официального сайта Военно-воздушных сил США, показаны шесть поколений американских истребителей.
Принадлежность к тому или иному поколению определяется совокупностью признаков, включающих особенности аэродинамической компоновки и конструктивно-силовой схемы планера, силовой установки, бортовых систем, а также оборудования и вооружения.
Стоит отметить, что с поправкой на инфляцию расходы на создание истребителей увеличились почти в 200 раз: от первого американского серийного реактивного истребителя Lockheed F-80 Shooting Star 1945 года до проектируемого F-47. Это наглядно показывает, насколько стремительно растут инвестиции в военные инновации.
Каждое поколение самолетов становилось ответом на стратегические вызовы своей эпохи — от сдерживания времен Холодной войны до обеспечения превосходства в области малозаметности в условиях асимметричных угроз.
