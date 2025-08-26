  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
26 августа, 15:25
Рейтинг: +675
Посты: 1664

Рейтинг: самые популярные марки автомобилей в России

За последние годы российский авторынок претерпел существенные изменения. После начала специальной военной операции (СВО) западные бренды, такие как Ford, Volkswagen и Renault, ушли с российского рынка, что привело к дефициту поставок, который восполнили отечественные и китайские автопроизводители.

Рейтинг: самые популярные марки автомобилей в России / © visualcapitalist 
Рейтинг: самые популярные марки автомобилей в России / © visualcapitalist 

На представленной выше инфографике показаны самые популярные марки автомобилей в России по данным маркетингового агентства RMAA.

LADA — ведущий российский автомобильный бренд, занимающий 30,7% рынка и получающий выгоду от локального производства, доступной цены и широкой дистрибуции. Компания известна производством автомобилей, адаптированных к суровым дорожным и климатическим условиям России. Ее головная компания — АвтоВАЗ — крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

Согласно данным RMAA, на китайские бренды приходится более 40% продаж автомобилей в России. Такие компании, как Chery, Haval и Geely, быстро завоевали рынок, предлагая современные автомобили по конкурентоспособным ценам.

Кроме того, небольшую долю рынка занимают производители из Южной Кореи и Японии.

