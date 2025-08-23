  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
23 августа, 09:30
Испытания дронов США для борьбы с Китаем завершились столкновением аппаратов

На учениях Военно-морских сил (ВМС) США, прошедших у побережья Калифорнии, произошел инцидент с участием безэкипажных катеров, разработанных конкурирующими американскими оборонными компаниями Saronic и BlackSea Technologies. Аппараты создаются для того, чтобы воспрепятствовать возможному продвижению Китая через Тайваньский пролив.

Американские безэкипажные катера / © U.S. Navy
Американские безэкипажные катера / © U.S. Navy

Во время демонстрации своих возможностей один из катеров неожиданно заглох, пока специалисты пытались устранить сбой в программном обеспечении. В этот момент другой беспилотник врезался в правый борт дрона, стоявшего на холостом ходу, перескочил через его палубу и упал обратно в воду.

