В США прошли испытания беспилотника в связке с истребителем

Беспилотник C100 / © Performance Drone Works

Информацию подтвердила американская Performance Drone Works, специализирующаяся на искусственном интеллекте и беспилотных летательных аппаратах.

C100 оснащён лазерным целеуказателем Leonardo STAG 5. С его помощью беспилотник подсвечивал цели, помогая навести четыре инертные бомбы GBU-12 Paveway II. Во время учений дрон опознавал цели на расстоянии одного, полутора и двух километров, а потом фиксировал места падения бомб.

Благодаря этому методу объединенный центр управления огнём (JTAC) сможет определить цели с безопасного расстояния и сократить число полетов самолетов на малых высотах. Совместная работа беспилотника и F-35 способствует более гибкому и эффективному воздушному бою.

Испытания беспилотника C100 в связке с истребителем F-35A Lightning II / © Performance Drone Works

C100 предназначен для запуска с легких тактических транспортных средств. Конструкция беспилотника даёт возможность нести электро-оптические датчики, небольшие взрывные устройства или служить основной платформой для более мелких дронов.

