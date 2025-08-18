Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Прототип нового китайского конвертоплана выполнил первый полет
В китайских соцсетях появилась фотография первого полета прототипа конвертоплана, созданного Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC).
Летательный аппарат напоминает нечто среднее между Bell V280 и Agusta AW609. Интересно, что в отличие от американского V-22 Osprey у китайской машины, судя по фото, поворачиваются только винты, а сами двигатели остаются неподвижными.
Прототип получил прямое крыло с проходящим через него карданным валом, что позволяет при отказе одного двигателя приводить в действие оба несущих винта. Такая конструкция предназначена для повышения безопасности и поддержания стабильности полета. Другие заметные характеристики включают убирающееся шасси и Т-образное хвостовое оперение.
Аналитики отметили, что такие платформы могли бы предоставить Народно-освободительной армии Китая новые возможности для нанесения ударов и транспортировки грузов и людей на большие расстояния.
Модель конвертоплана впервые представили на авиасалоне в Чжухае в 2022 году, где AVIC рассказала о своих планах по созданию винтокрылых машин следующего поколения. Недавний полет прототипа подтвердил, что программа перешла от конструкторских изысканий к практическим испытаниям. Хотя технические детали, такие как полезная нагрузка, дальность полета и эксплуатационные характеристики, не разглашаются, успешный полет прототипа говорит о том, что Китай намерен создавать конвертопланы в ближайшее десятилетие.
