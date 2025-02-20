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В Польше упал обломок ракеты Falcon 9

Адам Боруцкий, житель польской деревни Коморники под Познанью, утром 19 февраля сделал необычное открытие у себя в огороде. Он обнаружил фрагмент второй ступени ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX размером примерно 1,5 метра.

Фрагмент второй ступени ракеты Falcon 9 упавший в Польше / © Adam Borucki

Обычно вторая ступень Falcon 9 сразу после выполнения полетного задания сводится с орбиты и сгорает в атмосфере. Однако на этот раз все пошло не по плану.

По данным Польского космического агентства, ступень Falcon 9 совершила «неконтролируемый вход в атмосферу» над Польшей рано утром 19 февраля 2025 года. Благо из-за ее падения никто не пострадал, однако этот инцидент служит еще одним напоминанием о реальных рисках, связанных с неконтролируемым падением ракет на Землю.