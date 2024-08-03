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3 минуты назад
Татьяна Пичугина
4

Женщины с коротким репродуктивным периодом чаще оказывались хронически больными

4.7

Яичники — самый быстро стареющий орган у женщин. По мере того как их функция деградирует, наступает менопауза. С ней возникают риски развития болезней сердца и остеопороза. Как выяснили китайские ученые, чем короче период, когда женщина способна зачать, тем больше вероятность получить сразу несколько хронических состояний в будущем.

Медицина
# менопауза
# репродуктивная функция
# хронические заболевания
# эстрогены
Менопауза
Женщины разного возраста. Pixabay/CC0 Public Domain

Ученые активно исследуют связь между здоровьем женщин и способностью к деторождению. Все больше фактов говорят о том, что репродуктивное долголетие имеет ключевое значение. После 50 лет, когда наступает менопауза, исчезают некоторые защитные системы организма. Женщина начинает стареть со всеми вытекающими последствиями.

Предыдущие исследования показали связь между возрастом наступления менструации, менопаузы и здоровьем, в частности риском развития сердечно-сосудистых болезней. Так, из анализа данных 120 тысяч женщин в постменопаузе следовало, что репродуктивное долголетие напрямую коррелирует с риском инсульта.

С наступлением менструации в женском организме синтезируются гормоны эстрогены, которые, помимо поддержания половых функций, защищают от различных патологий. Окончание менструаций означает прекращение поступлений собственных эстрогенов. Гипотетически, чем дольше в организме работают эстрогены, тем меньше риск хронических болезней, соответственно, тем длиннее жизнь. Чтобы это проверить, ученые с факультета репродуктивной медицины клиники при Шаньдунском университете традиционной медицины и Клиники «Мать и дитя» уезда Инань (Китай) проанализировали данные 1310 женщин в постменопаузе, чья репродуктивная функция в среднем длилась 34 года. Результаты они изложили в журнале Menopause.

Мозг женщины до менопаузы (слева) и после. На снимках — плотность рецепторов эстрогенов растет по мере завершения менопаузы / © Mosconi Lab

Данные участниц отсортировали по мере увеличения репродуктивного долголетия и разделили на четыре квартиля. В первый — Q1 — попали те, кто оставался способен к зачатию 32 года и меньше, в Q2 — 33 и 34 года, в Q3 — 35-37 лет, в Q4 — свыше 38 лет.

Далее ученые проанализировали связь с риском развития двух и более хронических, не связанных между собой, заболеваний. Это называют мультиморбидностью. Из научной литературы известно, что у женщин она встречается чаще, у мужчин. Однако корреляции с репродуктивным здоровьем не изучали. То есть это первое такое исследование — по крайней мере, в Китае.

О наличии хронических заболеваний участницы исследования сообщали сами. Сразу несколько отметили в среднем у 22,2 процента. Анализ показал, что у женщин из третьего и четвертого квартилей шансы на мультиморбидность ниже по сравнению с теми, кто вошел в первые два. Ученые также установили, что существует линейный тренд. По их мнению, этот результат пригодится в здравоохранении, чтобы врачи смогли точнее выявлять группы риска по здоровью.

Напомним, что корреляция не означает причинно-следственной связи. Яичники прекращают работу раньше срока из-за сочетания хронических болезней — или наоборот? Это еще предстоит выяснить.

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Медицина
# менопауза
# репродуктивная функция
# хронические заболевания
# эстрогены
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Neostep
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Neostep, выглядишь глупо сейчас ты. И пяток минусов уже словил за это. Сомнительно что ты "работаешь в этой сфере", дочь офицера, иначе бы понял что

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Neostep
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