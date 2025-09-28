  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 сентября, 10:22
Юлия Трепалина
9

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

❋ 4.2

Исследование среди тысяч одиноких женщин из более чем сотни стран показало, как предпочтения в политике связаны с представлениями об идеальном партнере.

Психология
# женщины
# идеальный партнер
# политические взгляды
# предпочтения
# романтические отношения
романтические представления
Кадр из американского анимационного сериала «Симпсоны» / © 20th Television

Из предыдущих научных работ известно, что политическая позиция может соотноситься с разными аспектами жизни и поведением людей. К примеру, психологи отмечали, что сторонники левых взглядов склонны придавать большее значение доброжелательности, а для имеющих правые убеждения важно следование нормам и традициям. Учитывая, что люди часто выбирают спутников жизни с похожими характерами и ценностями, политическая ориентация, вероятно, сказывается и на представлениях о романтическом идеале.

Проверить, так ли это, взялась группа ученых из Германии. Их статью опубликовал Journal of Social and Personal Relationships. Хотя вопрос уже поднимали в других исследованиях, они были довольно ограниченными с точки зрения охвата и рассмотренных личностных характеристик. Немецкие специалисты проанализировали более внушительную выборку, в которую вошли 13 257 гетеросексуальных женщин из 144 стран. Ее сформировали из участниц масштабного опроса об идеальном партнере под названием Ideal Partner Survey, из числа которых отобрали не состоящих в отношениях, чтобы исключить риск искажений.

Респонденткам предложили обозначить свою политическую позицию с помощью шкалы от нуля («крайне левые») до шести («крайне правые») и проранжировать по значимости разные качества воображаемого партнера для серьезных отношений. Список включал не только черты внешности или характера, но и множество других параметров. Среди них схожесть политических и религиозных взглядов, общее этническое происхождение, финансовая обеспеченность, успешность, а также предпочтения в возрасте и росте.

Анализ с применением статистических методов выявил ряд четких тенденций. Схожесть убеждений в политике оказалась важна для сторонниц крайних взглядов с обоих полюсов политического спектра. Женщины с умеренной, центристской позицией придавали этому меньшее значения. То есть дамам с более радикальными воззрениями в большей степени хотелось, чтобы партнеры имели близкие убеждения.

Участницы правого уклона чаще указывали среди желательных черт общее этническое происхождение и одну религию с партнером. Они же больше предпочитали качества, которые традиционно ассоциируются с образом мужчины-добытчика — материальную обеспеченность и успешность. Это согласуется с предыдущими исследованиями, в которых отмечалось, что сторонники консерватизма, принадлежащего к правым идеологиям, ценят внутригрупповое сходство и традиции.

Также выяснилось, что для респонденток с правыми взглядами высокий рост партнера был важнее, чем для сторонниц левых. Впрочем, пожелание к росту «выше моего» часто высказывали участницы любой политической ориентации. То есть предпочтение более рослых мужчин в целом универсально.

Аналогично обстояли дела с желанием видеть в партнере доброту и готовность поддерживать. Анализ не выявил связи между предпочтением этих качеств и политической позицией. По другим параметрам, таким как привлекательность, уверенность, интеллект и возраст партнера, корреляции были менее выраженными, что не позволило сделать однозначных выводов.

Исследователи отметили, что тенденции в разных частях мира порой отличались. К примеру, в Европе и Америке женщины правых убеждений предпочитали уверенных и напористых партнеров, но в странах Южной и Восточной Азии такие спутники казались привлекательнее участницам левой ориентации. Это говорит о важной роли культурного контекста.

Хотя новая работа расширила представление о взаимосвязи между политическими убеждениями и представлениями об идеальном романтическом партнере у женщин, авторы предупредили об ограничениях. К примеру, в выборке преобладали жительницы западных и относительно обеспеченных стран, политическую ориентацию определяли по ответам только на один вопрос, а вместо реальных рассматривали гипотетические предпочтения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
829 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# женщины
# идеальный партнер
# политические взгляды
# предпочтения
# романтические отношения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Сен
2000
Есть ли жизнь на Венере?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Сен
Бесплатно
Глядя в небо. Искусство и представление о космосе до космической эры
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Сен
1200
Стоицизм — основа мировоззрения сильных людей
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
600
Введение в лихенологию
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
26 сентября, 11:17
Александр Березин

Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.

Биология
# Амазония
# биология
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# тропические леса
26 сентября, 17:51
Дарья Губина

Радиообсерватория запечатлела вращение спиральных рукавов в протопланетном диске у звезды

Планет-гигантов вдали от звезды не должно существовать. Протопланетный диск рассеивается быстрее, чем они успели бы вырасти из крупиц до своих размеров. Значит, они образуются другим способом. Ученые доказали, что это возможно, по вращению спиральных рукавов в системе в 515 световых годах от Земли.

Астрономия
# планета
# планета-гигант
# протопланетный диск
# формирование планет
# эволюция планет
25 сентября, 08:46
Илья Гриднев

Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.

Палеонтология
# предки крокодилов
# скелет
# хищные динозавры
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

    28 сентября, 10:22

  2. Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

    27 сентября, 14:07

  3. Астрономы впервые зафиксировали полярное сияние на блуждающем коричневом карлике 

    27 сентября, 13:50

  4. Присутствие собак в доме, но не кошек, снизило риск астмы у детей

    27 сентября, 13:36
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Александр Кьюшев
11 минут назад
Комрады, а про утилизацию аккумуляторов есть новости? Не завалит это нас всех отработанными аккумуляторами лет через десять? А что-то с проблемой

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Kola Midov
18 минут назад
Не трогайте США ради Бога. Там рухнет экономика и тоже полезет на кого-нибудь войной

Deutsche Bank: Пузырь ИИ — единственное, что удерживает экономику США от рецессии

Григорий Зыков
54 минуты назад
Сергей, Наш Сапсан и его 250 км/час, видимо это уже не показатель высокой скорости для скоростных поездов....

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Edvard Snowden
1 час назад
то ли видится мне толи кажется толи старый колдун куражится

Первый многоразовый космический челнок Dream Chaser не полетит к МКС

Сергей Механик
3 часа назад
Обидно, что про Россию ничего не сказано. 🥺 У нас ведь есть до 250км/час на некоторых участках !

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Андрей Андреев
5 часов назад
Rodomir, верно

В NASA уже отобрали 10 астронавтов для полетов на Луну и Марс

Андрей Андреев
6 часов назад
Походу все неры в Пермском институте собрались :D

Ультразвук удешевил очистку воздуха на производствах на 20 процентов

Андрей Андреев
6 часов назад
ХА-ХА-ХА... Кто о чем, а вшивый все про баню... :D

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

Андрей Андреев
6 часов назад
Bone, а какие российские? А ни одного не знаю

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Андрей Андреев
6 часов назад
А что Лена без Алдана, Вилюя и Витима если другие с притоками считаются?

Самые длинные речные системы мира

Андрей Андреев
6 часов назад
Сколько импернутых тупиц в комментах :D

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Андрей Андреев
6 часов назад
Даниил, негоже глупым курицам не о чем не думать

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Андрей Андреев
6 часов назад
zm, кто? Вы?

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Андрей Андреев
6 часов назад
Боты несут ахинею :D

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Андрей Андреев
6 часов назад
Как бы меня не минусовли, так и есть, господа коммуняшки

Спутники заметили бум жилищного строительства и признаки рыночной экономики в Северной Корее

Николай Пронин
8 часов назад
Очередная пиздюлина, написавшая ху йню.

В NASA уже отобрали 10 астронавтов для полетов на Луну и Марс

Ar Ar
8 часов назад
Ruslan, зачем? Бисера размётано уже достаточно. Вас, которые отрицают все неудобные факты, таких миллиарды. Кстати и как успехи в "удовольствии

Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет

Rodomir Vasilevski
8 часов назад
Dmitriy,

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

emir aznakayev
8 часов назад
Два детерминированные подхода не могут описать недетерминированную систему

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Тимур Шатунов
9 часов назад
Попробуйте поставить мысленный эксперимент: вы - человек, не имеющий доступа к медицинской помощи. Единственный доступный анальгетик - алкоголь

Галлюцинации и «библия для неграмотных»: психология средневекового человека

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно