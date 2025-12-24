Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Остановилась ли стройка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»? Аналитики указали на спутниковые снимки

Строительство 170-километрового города «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии остановилось, по крайне мере, так сообщили инсайдеры ряду западных СМИ в середине ноября 2025 года.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

В начале декабря появились спутниковые снимки, на которых аналитики обнаружили скопившуюся в котлованах воду, которую никто не выкачивает. Многие тогда сделали вывод, что стройка заброшена.

Рендер гавани горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

Однако насколько известно официальные лица не отказались от мегапроекта, а просто пересмотрели его масштабы.

«Зеркальная линия» должна возводиться модулями, каждый длиной 800 метров. Первые два модуля планировалось завершить к 2030 году. На один модуль требуется около семи миллионов тонн стали и 5,5 миллиона кубических метров бетона.

Строительная площадка модуля 46 горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus

На свежих спутниковых изображениях программы Copernicus Европейского космического агентства (ESA) арабские блогеры обнаружили, что в центре модуля 46 начинает появляться серая область, которая, скорее всего, означает массовую заливку бетона. Возможно, это означает, что строительство этой части города-небоскреба вступает в следующую крупную фазу, хотя официального объявления пока нет.

Строительная площадка модуля 46 горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus

Напомним, что «Зеркальная линия» должна протянуться на 170 километров через пустыню на северо-западе Саудовской Аравии до залива Акаба. Ее планировалось сделать шириной всего 200 метров, но высотой 500 метров. Девять миллионов человек должны были проживать на площади всего 34 квадратных километра. В городе должен был появиться глубоководный порт для круизных лайнеров и футбольный стадион на высоте стандартного небоскреба.