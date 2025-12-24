Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Остановилась ли стройка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»? Аналитики указали на спутниковые снимки
Строительство 170-километрового города «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии остановилось, по крайне мере, так сообщили инсайдеры ряду западных СМИ в середине ноября 2025 года.
В начале декабря появились спутниковые снимки, на которых аналитики обнаружили скопившуюся в котлованах воду, которую никто не выкачивает. Многие тогда сделали вывод, что стройка заброшена.
Однако насколько известно официальные лица не отказались от мегапроекта, а просто пересмотрели его масштабы.
«Зеркальная линия» должна возводиться модулями, каждый длиной 800 метров. Первые два модуля планировалось завершить к 2030 году. На один модуль требуется около семи миллионов тонн стали и 5,5 миллиона кубических метров бетона.
На свежих спутниковых изображениях программы Copernicus Европейского космического агентства (ESA) арабские блогеры обнаружили, что в центре модуля 46 начинает появляться серая область, которая, скорее всего, означает массовую заливку бетона. Возможно, это означает, что строительство этой части города-небоскреба вступает в следующую крупную фазу, хотя официального объявления пока нет.
Напомним, что «Зеркальная линия» должна протянуться на 170 километров через пустыню на северо-западе Саудовской Аравии до залива Акаба. Ее планировалось сделать шириной всего 200 метров, но высотой 500 метров. Девять миллионов человек должны были проживать на площади всего 34 квадратных километра. В городе должен был появиться глубоководный порт для круизных лайнеров и футбольный стадион на высоте стандартного небоскреба.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
