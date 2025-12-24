  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
24 декабря, 08:27
Рейтинг: +750
Посты: 1804

Остановилась ли стройка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»? Аналитики указали на спутниковые снимки

Строительство 170-километрового города «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии остановилось, по крайне мере, так сообщили инсайдеры ряду западных СМИ в середине ноября 2025 года.

# NEOM
# The Line
# Зеркальная линия
# Саудовская Аравия
# спутники
# строительство
# технологии
Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM
Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

В начале декабря появились спутниковые снимки, на которых аналитики обнаружили скопившуюся в котлованах воду, которую никто не выкачивает. Многие тогда сделали вывод, что стройка заброшена.

Рендер гавани горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM
Рендер гавани горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

Однако насколько известно официальные лица не отказались от мегапроекта, а просто пересмотрели его масштабы.

«Зеркальная линия» должна возводиться модулями, каждый длиной 800 метров. Первые два модуля планировалось завершить к 2030 году. На один модуль требуется около семи миллионов тонн стали и 5,5 миллиона кубических метров бетона.

Строительная площадка модуля 46 горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Строительная площадка модуля 46 горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus

На свежих спутниковых изображениях программы Copernicus Европейского космического агентства (ESA) арабские блогеры обнаружили, что в центре модуля 46 начинает появляться серая область, которая, скорее всего, означает массовую заливку бетона. Возможно, это означает, что строительство этой части города-небоскреба вступает в следующую крупную фазу, хотя официального объявления пока нет.

Строительная площадка модуля 46 горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Строительная площадка модуля 46 горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus

Напомним, что «Зеркальная линия» должна протянуться на 170 километров через пустыню на северо-западе Саудовской Аравии до залива Акаба. Ее планировалось сделать шириной всего 200 метров, но высотой 500 метров. Девять миллионов человек должны были проживать на площади всего 34 квадратных километра. В городе должен был появиться глубоководный порт для круизных лайнеров и футбольный стадион на высоте стандартного небоскреба.

23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
23 декабря, 10:17
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Биология
# акулы
# Палеонтология
# эволюция
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
