Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.