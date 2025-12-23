Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб в своей новой статье рассказал, как межзвездные объекты, подобные комете 3I/ATLAS, могут быть полезны для будущих попыток исследовать пространство за пределами Солнечной системы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

По мнению известного астрофизика, благодаря колоссальным скоростям такие экзотические гости, как межзвездный объект 3I/ATLAS, могли бы доставить космический аппарат, созданный людьми, за пределы Солнечной системы.

«Оседлав» комету 3I/ATLAS, которая мчится со скоростью 60 километров в секунду, люди могли бы достичь межзвездного пространства примерно к 10 000 году нашей эры, вместо 30 000 года, утверждает ученый.

«Открытие межзвездных объектов за последнее десятилетие открывает перед человечеством новые возможности для отправки капсул времени в межзвездное пространство», — заявил Леб.

Чтобы прикрепить послание вроде «Золотых пластинок «Вояджеров» к объектам вроде 3I/ATLAS, Леб предложил использовать «мощный лазерный луч для нанесения сообщения» или «разработать перехватывающие миссии» для крепления технологических объектов к их поверхности.