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Возраст изменил женские предпочтения в выборе партнера
Какими качествами, по мнению женщин, должен обладать спутник жизни? И меняется ли это представление с возрастом? В поисках ответов на вопросы группа ученых провела крупное международное исследование среди одиноких представительниц прекрасного пола.
Опрос об идеальной второй половине организовали специалисты Геттингенского университета (Германия), Университета Индианы (США) и Университета Королевы в Белфасте (Великобритания) в сотрудничестве с мобильным приложением CLUE для контроля за женским здоровьем. Работу опубликовал журнал Human Nature.
Участниц попросили оценить, насколько важны для них такие качества спутника, как привлекательность, доброта и отзывчивость, финансовая обеспеченность, образование, интеллект и ряд других. Также женщинам предложили указать минимальный и максимальный приемлемый возраст партнера в романтической паре. Еще несколько вопросов касались намерений спутника иметь детей. В исследовании, проходившем онлайн, участвовали более 17 тысяч не состоящих в паре гетеросексуальных женщин от 18 до 67 лет из 147 стран.
Выяснилось, что многие предпочитаемые черты партнера, в том числе доброта, отзывчивость и интеллект, оставались для женщин стабильно важными вне зависимости от того, сколько им исполнилось лет.
Вместе с тем результаты опроса показали, что участницы постарше больше значения придавили уверенности и решительности спутника. Кроме того, они же оказались гибче в вопросе возраста второй половины. Это выражалось в более широком возрастном диапазоне, который указывался приемлемым для партнера, и в большей готовности к романтическим отношениям с человеком моложе себя.
Также исследователи установили, что женщины до 28 лет придавали примерно одинаково важное значение наличию у спутника желания быть или стать родителем, но после этого порога значимость критерия падала.
Ученые посчитали такую тенденцию интересной и неожиданной, ведь с точки зрения теории эволюции и психологических исследований по теме «биологических часов» было бы логично ожидать более позднее снижение — в возрасте 40-50 лет, когда у женщин угасает репродуктивная функция. По мнению исследователей, тенденция может быть связана с изменением жизненных планов: если более молодые женщины еще пересматривают важность целей, связанных с семьей, то в старшем возрасте, когда дети есть, в приоритете уже другие аспекты отношений с партнером.
«Любовь, как оказалось, не то чтобы не знает возраста, в этом вопросе есть свои нюансы. Между возрастом женщины и некоторыми желанными качествами у партнера существует связь. Это, в частности, касается предпочтений в плане намерений быть родителем и возраста спутника», — подытожила психолог и одна из авторов исследования Лаура Ботцет (Laura Botzet).
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