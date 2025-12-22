Слушатели узнают про самые знаменитые созвездия и научатся ориентироваться на местности по ним.

О мероприятии

На экскурсии участники посетят телескоп-рефрактор главной башни Пулковской обсерватории и, если позволит погода, пронаблюдают космические объекты неба, доступные к моменту наблюдений. Во время проведения экскурсии слушатели узнают про самые знаменитые созвездия и научатся ориентироваться на местности по ним.

В программу экскурсии входят наблюдения в телескоп Центральной башни Главного здания. В случае отсутствия подходящей для наблюдений погоды слушатели узнают о планетах других звездных систем.

