О мероприятии

Экскурсия начнется с посещения двух залов Астрономического музея, где участники мероприятия познакомятся с историей обсерватории, а также с устройством и развитием телескопов. Во второй части экскурсии слушатели познакомятся со специальной программой, которая научит их ориентироваться в объектах звездного неба. А в конце экскурсии предстоит подъем на Центральную башню, где можно пронаблюдать космические объекты нашего неба, доступные к моменту наблюдений, при ясной погоде, либо посмотреть на Санкт-Петербург в случае пасмурной погоды.

Экскурсию проведет профессиональный астроном Вихров Вадим Сергеевич, который с удовольствием ответит на все вопросы.

Расписание Пулковское шоссе, д.65, к.1 Санкт-Петербург 17:00 Купить