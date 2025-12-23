До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.