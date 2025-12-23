  • Добавить в закладки
Экскурсия
6+
Нереализованные проекты

Слушатели узнают, какие космические программы хотел осуществить Сергей Павлович Королев.

Космонавтика и авиация
27 декабря, 19:30 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Далеко не все космические аппараты, спроектированные советскими инженерами, отправились покорять Вселенную. Тем не менее эти проекты заслуживают внимания, поскольку многие нереализованные замыслы можно будет воплотить в жизнь в наше время. Какие космические программы хотел осуществить Сергей Павлович Королев? Какие перспективы для развития космонавтики несла ракета-носитель «Энергия»? Об этом и многом другом участники узнают на экскурсии.

Расписание
27
Суббота
Декабрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

23 декабря, 11:45
Александр Речкин
3
# история
# космос
# технологии
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
22 декабря, 15:37
Адель Романова

Астрофизики поняли, откуда на Луне частицы земной атмосферы

До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.

Астрономия
# атмосфера
# космос
# Луна
# лунный грунт
# магнитосфера
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Крепкая мужская дружба замедлила старение дельфинов

    23 декабря, 11:50

  2. «Заморозка» беременности млекопитающими указала, как лечить рак

    23 декабря, 11:39

  3. Геологи нашли в метеоритах минерал, важный для понимания происхождения жизни на Земле

    23 декабря, 10:59

  4. Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

    23 декабря, 10:51
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Fedor Ushakov
1 минута назад
Филипп, а не так? Насколько я заметил даже в сёлах есть какой никакой интернет, вопрос только в его качестве.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Fedor Ushakov
3 минуты назад
Корбэн, подтверждаю, нету! P.S. пишу из России через интернет!

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Fedor Ushakov
4 минуты назад
Snoubort, однако, если взять цифры богатейших, то они растут и дефициты на это никак не влияет, а значит особо никого это не заботит и всё идёт

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

This Letter
12 минут назад
Андрей,не бывает

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
12 минут назад
итдьштши, ничего такого просто нет

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
12 минут назад
Алексей, разумеется, поэтому модели обрабатывают минимум 10 дневное окно - это каллибрация

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
14 минут назад
Danil, автокорреляций на эффективных рынках давно нет, касательно ценового движения - H(SPX) = 0.35 :)

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
14 минут назад
Про Ито не слыхали? Почти 100 лет скоро - а он ВЕЗДЕ - во всех моделях, в каждой. и BS без Ито не вырос бы и куда более сложные вещи, которые используют

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
16 минут назад
Vasya, на глазок все прекрасно знали раньше какой объем в какое время (и в какой день недели тоже) должен сдвинуть - да, исходя из DOM. Никто не читает

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
17 минут назад
в конечном итоге - то что сейчас у всех есть это кастомизированные версии того, что стало доступно всем с 1993 года. никакой магии, но вам ее не дадут.

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

This Letter
28 минут назад
Konstantin, ну, как то институты так и делают свои модели нанимая в штат phd мирового класса ;) и таки они работают. и не с ценой разумеется.

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

евгений Русский
53 минуты назад
Василис, Да успокойтесь вы уже. Уже всем давно про вашу работу всем известно. Это уже не работает. Займитесь уже чем нибудь другим. Возьмите к

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Snoubort
58 минут назад
Сергей, к обезьяне с гранатой тоже лезть никто особо желанием гореть не будет. К сожалению, рашка обладает яо, по этому, в основном и санкции. Кто

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Инна Болдова
1 час назад
Роман, никогда в жизни не было потери интереса к русскому языку и наших литературных классиков никто никогда не превзойдет. Зарубежом очень даже

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
1 час назад
Dmitri, однако люди друг друга понимают в нашей стране и не только в нашей благодаря русскому языку, а кто уж как считает его родным или нет, это сугубо

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
1 час назад
Виктор, добрый день, многие говорят на русском языке, а вот кто считает его родным языком эта информация доступна только после исследований и

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
1 час назад
Steel, день добрый, у Вас есть официальные данные статистических опросов населения РФ?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Dmitri Tarasov
2 часа назад
Artem, Вы похоже Прибалтику только на картинках видели ....

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Николай Пикула
2 часа назад
Сергей, народ один, правители разные. Сравни ГДР и ФРГ.

Южная Корея представила ключевые технологии для второго по скорости поезда в мире

Александр Алексеев
2 часа назад
Сомнительно, что это сказал именно астрофизик... Элементарные вещи то должен знать... На счет нанесения сообщения лазером - технологически сложно,

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Самые обсуждаемые

