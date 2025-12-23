  • Добавить в закладки
Экскурсия
6+
Инженеры звездных трасс

Слушатели узнают о людях, которые создавали ракеты и космические корабли.

Космонавтика и авиация
28 декабря, 19:30 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Разработка космической техники  требует большого таланта, трудолюбия и смелости от конструкторов и космонавтов. На экскурсии пойдет речь о людях, которые создавали ракеты и космические корабли, а также запускали их в космос. Слушатели узнают о судьбах таких замечательных людей, как Сергей Павлович Королев, Владимир Николаевич Челомей, и обо многих других легендарных Главных и Генеральных конструкторах.

Расписание
28
Воскресенье
Декабрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

23 декабря, 05:04
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# технологии
Выбор редакции
Комментарии

