Слушатели узнают, что такое солнечная активность, откуда она берется, как влияет на Землю.

О мероприятии

Эта экскурсия посвящена Солнцу — нашей ближайшей и родной звезде. В Астрономическом музее посетители узнают о пионерских исследованиях Солнца в Пулковской обсерватории и не только.

Благодаря спокойствию и постоянству Солнца, жизнь на Земле в целом очень комфортна. Тем не менее, даже такая звезда время от времени заставляет людей волноваться, ведь она непосредственно влияет на Землю и околоземное пространство.

Что такое солнечная активность, откуда она берется, как влияет на Землю? Как Земля защищается от солнечной радиации? Какими приборами изучается Солнце сейчас и как изучалось в прошлом? Что было бы, если бы на месте Солнца была другая звезда? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории радиоастрономии Елена Геннадьевна Куприянова.

