Финансовые столицы мира: рейтинг городов по концентрации миллиардеров
Распределение богатства миллиардеров становится все более сосредоточенным в крупнейших городских центрах. Новая инфографика ранжирует 20 ведущих городов Земли по числу проживающих в них миллиардеров, давая наглядное представление о том, где в 2025 году концентрируется экстремальное богатство.
Данные для визуализации предоставлены журналом Forbes и основаны на его ежегодном глобальном рейтинге самых богатых людей мира.
Нью-Йорк с большим отрывом занимает первое место: здесь проживают 109 миллиардеров. Такое доминирование — результат десятилетий финансового лидерства, мощных потоков глобального капитала, а также высокой концентрации инвестиционных компаний, богатства в сфере недвижимости и штаб-квартир крупнейших корпораций.
Ни один другой город даже близко не подходит к этому уровню «плотности» миллиардеров. Занимающий второе место Гонконг отстает от Нью-Йорка более чем на 30 человек, что подчеркивает уникальность нью-йоркской экосистемы богатства.
В Москве, которая занимает третье место в рейтинге, проживает 73 миллиардера.
Города Азии составляют значительную часть рейтинга. Гонконг, Мумбаи, Пекин, Шанхай, Сингапур и Шэньчжэнь входят в первую десятку. Один только Китай представлен сразу несколькими городами — Пекином, Шанхаем, Шэньчжэнем, Ханчжоу и Гуанчжоу.
Индия также выделяется на фоне других стран: Мумбаи и Дели отражают стремительный рост национального класса миллиардеров. Эти города выигрывают за счёт быстрого экономического развития, емких внутренних рынков и сильных позиций в технологическом и производственном секторах.
Несмотря на усиление Азии, традиционные центры богатства в Европе и Северной Америке сохраняют высокую конкурентоспособность. Лондон, Париж и Милан продолжают быть местом концентрации значительного числа сверхбогатых жителей.
За пределами первой двадцатки такие американские города, как Даллас, Чикаго и Палм-Бич, демонстрируют, как миллиардерское богатство распределяется между финансовыми, технологическими, энергетическими и недвижимостными хабами США. Более компактные, но влиятельные города вроде Пало-Альто подчеркивают непропорционально большую роль технологического сектора в создании новых состояний.
Международная группа ученых поставила под сомнение более ранние выводы о наличии у спутника Сатурна глобального подледного океана глубиной в сотни километров. Хотя их возражения звучат разумно, они создают загадку: почему столь многие ледяные луны Солнечной системы имеют подледный океан, а Титан — нет? Впрочем, авторы новой работы отметили, что это не мешает ему сохранить водоемы емкостью с Атлантический океан. Они просто будут не совсем обычно распределены.
