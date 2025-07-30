Психологи оценили влияние физической привлекательности на выбор партнера для серьезных отношений

Люди часто говорят, что хотели бы построить длительные отношения прежде всего с добрым, внимательным и надежным человеком, однако большое внимание уделяют внешнему виду потенциального партнера. Исследователи из США обнаружили психологический фактор, объясняющий это противоречие и влияющий на значимость физической привлекательности при выборе «второй половинки» в каждом отдельном случае.

Романтические отношения — одна из популярных тем современных исследований в области психологии. Авторы предыдущих работ выяснили, кто быстрее находит пару, а также проверили, действительно ли люди, имеющие «вторую половинку», счастливее «одиночек».

Специалисты из Колледжа Родса и Университета штата Флорида (оба — в США) выявили фактор, определяющий значимость физической привлекательности при выборе партнера для серьезных отношений. Результаты работы опубликовал Journal of Experimental Social Psychology.

Авторы статьи провели три исследования. В первом участвовали 554 взрослых, которые предоставили информацию о своих предпочтениях при выборе романтического партнера. Они распределили ограниченное количество баллов между качествами, которые, по их мнению, должны или не должны присутствовать у идеального супруга. В числе таких качеств были физическая привлекательность, креативность, жизнерадостность, целеустремленность и социальный статус. Кроме того, у каждого респондента измерили уровень либидо и социосексуальности — открытости к случайному сексу.

Мужчины чаще женщин отдавали предпочтение физической привлекательности, однако это во многом могло объясняться различиями в сексуальном желании: мужчины в среднем сообщали о более высоком уровне либидо. При этом те, у кого показатель сексуального желания был выше независимо от пола, были склонны оценивать физическую привлекательность как более значимую характеристику долгосрочного романтического партнера. Уровень социосексуальности и семейное положение на эту закономерность не повлияли.

Второе исследование, в котором участвовали более 1000 студентов-старшекурсников, подтвердило выводы первого опроса. Респонденты выполнили то же задание, что их предшественники, но предварительно ответили на вопросы о том, когда они испытывали сильное сексуальное желание, а в случае контрольной группы — когда чувствовали себя счастливыми и возбужденными. Те, кто сообщил о наличии сильного сексуального желания на момент проведения исследования (и мужчины, и женщины), выделили значительно больше баллов в пользу физической привлекательности по сравнению с контрольной группой.

В контрольной группе женщины обычно не считали приятную внешность одной из самых важных характеристик будущего партнера. Однако после активизации сексуального желания их предпочтения стали напоминать мужские — то есть предполагающие, что «вторая половинка» должна быть привлекательной физически.

В третьем исследовании авторы статьи попробовали экспериментально подавить влияние либидо на критерии выбора пары. Прежде чем 469 респондентов начали заполнять анкету, которая использовалась в предыдущих исследованиях, некоторых из них предупредили, что романтический партнер не будет одновременно сексуальным партнером. Исследователи попросили представить ситуацию, в которой секс вне отношений приемлем с точки зрения культуры и не ухудшает эмоциональное состояние респондента.

В результате значимость физической привлекательности у участников с «подавленным» сексуальным желанием снизилась по сравнению с контрольной группой. Более востребованными стали такие черты личности, как социальный статус и целеустремленность.

«Мы одними из первых продемонстрировали, что предпочтения относительно партнера могут динамично меняться в зависимости от ситуации, в том числе от того, насколько сильное сексуальное желание испытывает человек в конкретный момент», — отметили авторы статьи.

Исследователи также подчеркнули, что у исследования есть ряд ограничений. Например, выводы основаны на самооценке респондентов, результаты которой необязательно отражают то, как люди на самом деле выбирают романтических партнеров. Кроме того, сексуальное влечение — скорее всего, один из нескольких факторов, формирующих предпочтения при поиске пары. Культурные ожидания, чужое мнение, наличие детей или эмоциональная привязанность также могут играть важную роль.

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Полина Меньшова 383 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.