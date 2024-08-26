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5 минут назад
Юлия Трепалина
10

Образ пацанки у дружащих с мужчинами помог снизить неприязнь к ним других женщин

3.6

Женщины, предпочитающие дружбу с мужчинами, зачастую не нравятся представительницам своего пола, поскольку те видят в них вероятных соперниц в потенциальных романтических отношениях. Американские психологи недавно выяснили, как можно сгладить подобное негативное восприятие.

Психология
# гендерные отношения
# дружба
# женщины
# мужчины и женщины
# романтические отношения
Бритая женщина
Кадр из фильма «Солдат Джейн» / © Buena Vista Pictures

К дружбе людей разного пола многие относятся с недоверием, подозревая в таких отношениях романтический подтекст. Из прошлых исследований известно, что женщин, дружащих с мужчинами, их сверстницы нередко считают недостаточно благонадежными и сексуально распущенными. Это может вести к социальной агрессии и отторжению со стороны других женщин.

Психолог Джулия Гурвиц (Julia Hurwitz) из Государственного университета Оклахомы (США) предположила, что на эту неприязнь можно повлиять, если изменить гендерную экспрессию или самовыражение таких женщин — то есть то, насколько женственно или мужеподобно они выглядят. Исследовательница решила проверить гипотезу вместе с коллегой и профессором психологии Ханной Брэдшоу (Hannah Bradshaw), также изучающей тему межполовой дружбы.

Ученые провели три эксперимента, в которых гетеросексуальным женщинам демонстрировали специально созданные женские профили в социальных сетях с фотографиями и информацией об их предпочтениях в дружбе (с людьми своего пола или противоположного). Психологи также вносили в профили определенные корректировки, чтобы проследить, как разные аспекты гендерной экспрессии влияют на восприятие женщин участницами эксперимента.

В первой серии тестов акцент сделали на хобби и карьерных планах. Например, в «мужеподобном» профиле вымышленной студентки колледжа в качестве увлечения и карьерной цели могли указать «спорт» и инженерную должность. В «женственной» версии в соответствующих пунктах фигурировали такие варианты, как «танцы» и «учительница начальных классов».

Во втором эксперименте внимание перенесли на одежду. Испытуемым демонстрировали поддельное сообщение из соцсетей вымышленных девушек, где те делились планами пойти на свадьбу и показывали наряд, который собирались надеть. На третьем этапе ученые с помощью цифровой обработки так меняли черты лица в профиле, чтобы они казались более мужеподобными или женственными.

В каждом случае участниц просили оценить благонадежность женского персонажа, ее предполагаемую неразборчивость в связях и сексуальную ориентацию, а также мужественность и женственность. Еще один вопрос касался вероятности у испытуемых поведения, направленного на защиту партнера по романтическим отношениям. К примеру, их спрашивали: «Насколько вероятно, что вы познакомите объект со своим молодым человеком?»

Во всех трех экспериментах участницы воспринимали женщин, предпочитающих дружить с людьми противоположного, а не своего пола, как менее благонадежных и более сексуально свободных. Также в них видели большую угрозу для романтических отношений.

Вместе с тем второй тест с акцентом на одежде показал, что смещение гендерной экспрессии к мужеподобной все же способно смягчить негативное восприятие. Ученые отметили, что при оценке ориентации таких женских персонажей их чаще считали гомосексуальными личностями. Соответственно, испытуемые видели в них не столь сильную угрозу для своих романтических отношений и чувствовали меньшую потребность защищать партнеров.

Впрочем, у нового исследования, статья о котором вышла в журнале Personality and Individual Differences, есть ряд ограничений. К примеру, на результаты могли повлиять собственные предпочтения в дружбе у испытуемых, которые в экспериментах не учитывали. Участницы, сами склонные дружить с мужчинами, могли по-иному воспринимать такие отношения с противоположным полом у других женщин.

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Психология
# гендерные отношения
# дружба
# женщины
# мужчины и женщины
# романтические отношения
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# внешность
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# привлекательность
# продолжительность жизни
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Masyanya Masyanya
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Kanye
5 часов назад
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ulogin_facebook_10212809050330562
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ulogin_facebook_10212809050330562
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Женя, а такое уже случалось (Союз МС-22) и никто не визжал от радости.

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17 часов назад
Иван, ?

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Иван Колупаев
18 часов назад
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Yaroslavs Lihacs
18 часов назад
Иван, ага ну вот уже интересно, а вот как в невесомости летать так космос подавай, нет уж сначала изучите проводимость тока на луне, а вот за тем я

Спутники показали, что гигантский секретный ангар в Китае стал еще большеСпутники показали, что гигантский секретный ангар в Китае стал еще больше

Иван Колупаев
18 часов назад
Вот интересно кто наспамил в тележеньке жалобами на нежелательный контент не наш ли любимый и очень обиженный АБ? 😂 Бана в своем научпопике ему

Тягу к алкоголю уменьшили с помощью воспоминанийТягу к алкоголю уменьшили с помощью воспоминаний

Иван Колупаев
23 часа назад
Владимир, примерно так https://cyberleninka.ru/article/n/nakazanie-zhenschin-za-koldovstvo-v-moskovskom-gosudarstve-v-xv-xvii-vv/viewe

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

Иван Колупаев
23 часа назад
Заголовок статьи не в полной мере отражает содержание. То есть создает впечатление что миф это смерть женщин на костре. Тогда как в самой статье

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

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