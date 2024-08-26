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Образ пацанки у дружащих с мужчинами помог снизить неприязнь к ним других женщин
Женщины, предпочитающие дружбу с мужчинами, зачастую не нравятся представительницам своего пола, поскольку те видят в них вероятных соперниц в потенциальных романтических отношениях. Американские психологи недавно выяснили, как можно сгладить подобное негативное восприятие.
К дружбе людей разного пола многие относятся с недоверием, подозревая в таких отношениях романтический подтекст. Из прошлых исследований известно, что женщин, дружащих с мужчинами, их сверстницы нередко считают недостаточно благонадежными и сексуально распущенными. Это может вести к социальной агрессии и отторжению со стороны других женщин.
Психолог Джулия Гурвиц (Julia Hurwitz) из Государственного университета Оклахомы (США) предположила, что на эту неприязнь можно повлиять, если изменить гендерную экспрессию или самовыражение таких женщин — то есть то, насколько женственно или мужеподобно они выглядят. Исследовательница решила проверить гипотезу вместе с коллегой и профессором психологии Ханной Брэдшоу (Hannah Bradshaw), также изучающей тему межполовой дружбы.
Ученые провели три эксперимента, в которых гетеросексуальным женщинам демонстрировали специально созданные женские профили в социальных сетях с фотографиями и информацией об их предпочтениях в дружбе (с людьми своего пола или противоположного). Психологи также вносили в профили определенные корректировки, чтобы проследить, как разные аспекты гендерной экспрессии влияют на восприятие женщин участницами эксперимента.
В первой серии тестов акцент сделали на хобби и карьерных планах. Например, в «мужеподобном» профиле вымышленной студентки колледжа в качестве увлечения и карьерной цели могли указать «спорт» и инженерную должность. В «женственной» версии в соответствующих пунктах фигурировали такие варианты, как «танцы» и «учительница начальных классов».
Во втором эксперименте внимание перенесли на одежду. Испытуемым демонстрировали поддельное сообщение из соцсетей вымышленных девушек, где те делились планами пойти на свадьбу и показывали наряд, который собирались надеть. На третьем этапе ученые с помощью цифровой обработки так меняли черты лица в профиле, чтобы они казались более мужеподобными или женственными.
В каждом случае участниц просили оценить благонадежность женского персонажа, ее предполагаемую неразборчивость в связях и сексуальную ориентацию, а также мужественность и женственность. Еще один вопрос касался вероятности у испытуемых поведения, направленного на защиту партнера по романтическим отношениям. К примеру, их спрашивали: «Насколько вероятно, что вы познакомите объект со своим молодым человеком?»
Во всех трех экспериментах участницы воспринимали женщин, предпочитающих дружить с людьми противоположного, а не своего пола, как менее благонадежных и более сексуально свободных. Также в них видели большую угрозу для романтических отношений.
Вместе с тем второй тест с акцентом на одежде показал, что смещение гендерной экспрессии к мужеподобной все же способно смягчить негативное восприятие. Ученые отметили, что при оценке ориентации таких женских персонажей их чаще считали гомосексуальными личностями. Соответственно, испытуемые видели в них не столь сильную угрозу для своих романтических отношений и чувствовали меньшую потребность защищать партнеров.
Впрочем, у нового исследования, статья о котором вышла в журнале Personality and Individual Differences, есть ряд ограничений. К примеру, на результаты могли повлиять собственные предпочтения в дружбе у испытуемых, которые в экспериментах не учитывали. Участницы, сами склонные дружить с мужчинами, могли по-иному воспринимать такие отношения с противоположным полом у других женщин.
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