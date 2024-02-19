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57 минут назад
Полина Меньшова
45

Исследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьере

5.4

Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.

Психология
# музыка
# музыкальное образование
# музыкальные способности
# творчество
Кадр из сериала «Американская семейка»
Кадр из сериала «Американская семейка» / © abc.com

Музыка — неотъемлемая часть жизни для многих людей. Научно доказано, что чем чаще мы слушаем любимые композиции, тем сильнее становится тяга к этому виду искусства. Кроме того, восприимчивость и талант к музыке нередко связаны с особенностями личности: например, более открытые к новому молодые люди оказались более музыкальными.

Исследователи из Университета искусств в Хельсинки (Финляндия) и Финской молодежной исследовательской сети изучили, какими путями подростки могут приходить к созданию собственных музыкальных композиций и какие факторы на это влияют. Они провели 18 интервью, которые сочетали в себе черты биографических и полуструктурированных. Респондентами были молодые люди 14-20 лет из разных регионов, которые выступали на музыкальных фестивалях с собственными песнями, а также в разной степени интересовались музыкой: учились в школах искусств, состояли в молодежных творческих клубах или посещали мастер-классы по написанию песен.

В исследовании участвовали 8 девушек и 10 юношей. Авторы статьи, опубликованной в журнале Research Studies in Music Education, выделили пять траекторий, которым в основном следуют подростки, пишущие собственную музыку. Широко был распространен «традиционный» путь, связанный с дополнительным музыкальным образованием. Респонденты, которые следовали ему, учились в школе искусств, играли в поп-группе или джазовом ансамбле, пели в хоре. Все они занимались музыкой с раннего детства, получали поддержку родителей и мечтали о карьере в этой сфере.

Некоторые участники исследования выбрали «траекторию саморазвития»: в младших классах стали заниматься с частным педагогом или по собственному желанию поступили в музыкальную школу. Путь таких подростков к композиторству был способом найти свое место в жизни: сверстники не поддерживали их интересы, а занятия музыкой привели не только к любимому делу, но и к сообществу единомышленников.

Третья траектория, по данным исследования, была ориентирована на семью. Подростки, которые придерживались такого пути, с ранних лет музицировали вместе с родителями и близкими родственниками. Музыка изначально была частью их жизни, одним из способов выразить чувства или провести время с дорогими людьми.

Четвертый путь был связан с самостоятельной организацией музыкального сообщества. Некоторые респонденты не могли учиться в музыкальной школе в детстве, зато при первой возможности организовали собственную группу, клуб по интересам для одноклассников или другое пространство, в котором можно заниматься творчеством, пробовать себя в роли композитора. Для такой траектории ключевую роль играла не поддержка родителей или отсутствие сверстников-единомышленников, а готовность проявить инициативу и компенсировать отсутствие возможности пойти по «традиционному» пути.

Пятая группа участников исследования выбрала «путь сообщества»: они начали заниматься музыкой, чтобы разделять интересы сверстников в школе и вместе с ними добиваться высот. Эти респонденты отмечали, что менее образованны в музыкальном плане по сравнению с подростками, которые пошли по любому другому пути. Однако единомышленники и ощущение причастности к общему важному делу вдохновляли развиваться, создавать новую музыку и не останавливаться перед трудностями.

Авторы научной статьи пришли к выводу, что подростки развивают композиторские способности под влиянием разных социокультурных факторов. Как показало исследование, музыкальное образование — только один из них. Зачастую решающими на пути создания собственной музыки становились поддержка семьи, наличие сообщества сверстников со схожими интересами и организаторские качества самих молодых людей. Ученые отдельно отметили роль школы для большинства траекторий: во многом именно образовательные учреждения создавали комфортную среду для развития молодых композиторов.

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Психология
# музыка
# музыкальное образование
# музыкальные способности
# творчество
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Axmed Mamed
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