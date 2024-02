Прослушивание музыки усилило тягу к ней

Пристрастие — сильное влечение или тяга к какому-то веществу либо переживанию — часто ассоциируется с зависимостью. Человека в этом состоянии захлестывают эмоциональные и физиологические реакции, побуждающие к поиску и потреблению желаемого объекта, несмотря на возможные негативные последствия.

Пристрастие наиболее активно изучают в контексте разных пагубных привычек, в том числе наркомании. Прошлые исследования показывали, что когда человек с зависимостью получал какие-то сигналы (визуальные, обонятельные либо звуковые), связанные с веществом, к которому он пристрастился, это резко усиливало желание или жажду его употребить. В то же время в мезолимбической системе вознаграждения мозга наблюдалась определенная нейронная модель.

Появившиеся за последнее время новые формы «маний» (вроде компьютерной игромании, смартфоно- или интернетомании) показывают, что вызывать пристрастие могут не только вещества. Ученые теперь говорят о поведенческой зависимости. Но не определяют ли реакцию людей на музыку те же или похожие нейронные механизмы?

Проверить предположение решили профессор биологической медиапсихологии Катрин Штарке (Katrin Stacke) из Берлинской высшей школы популярных искусств (SOPA) и ее коллеги. В своем исследовании они пронаблюдали, как прослушивание музыки воздействовало на тягу к ней и на проявление феномена «заевшей» мелодии, когда в голове постоянно звучит какая-то композиция. Также ученые рассмотрели, связано ли это с чертами личности людей.

К эксперименту привлекли 81 добровольца от 21 до 61 года. Средний возраст участников составил примерно 30 лет, а чуть больше трети из них были женщинами. Исследование проходило с помощью онлайн-платформы Labvanced.

Сперва исследователи с помощью соответствующих опросников оценили музыкальные предпочтения и личностные качества испытуемых. Затем добровольцы выполнили специализированные тесты на определение текущего уровня тяги к музыке и силы склонности к «заеданию» мелодий в голове.

На следующем этапе участники по своему выбору прослушивали одну из восьми популярных песен. Список предложенного включал: Riders on the Storm (The Doors), Let it be (The Beatles), Gangstas Paradise (Coolio), Shape of you (Ed Sheeran), Levans Polka (Loituma), Smells like teen spirit (Nirvana), September (Earth, Wind, and Fire) и Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee Despacito). После этого тягу к музыке и склонность к «заеданию» мелодий оценили еще раз. Также участников попросили выполнить когнитивное задание и пройти опросники, связанные с навязчивым повторением песен.

Эксперимент показал, что прослушивание усиливало тягу к музыке, как и склонность к «заеданию» мелодий. На начальном этапе выраженные черты экстраверсии, нейротизма и открытости опыту коррелировали с повышенной предрасположенностью к «застреванию» в голове песен, но после прослушивания эта связь терялась. Те же личностные черты ассоциировались с более сильной тягой к музыке, но, опять-таки, на этапе до прослушивания, а после него некоторая связь сохранилась только с нейротизмом.

Хотя работа, опубликованная в журнале Psychology of Music, не лишена недостатков из-за малого размера выборки, отсутствия контрольной группы и других ограничений, авторы отметили, что ее результаты ценны для научного понимания психологической реакции людей на музыку.

