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45 минут назад
НИУ ВШЭ
25

Открытые новому опыту подростки оказались более музыкальными, чем закрытые

4.5

Исследователи Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге вместе с группой зарубежных ученых проанализировали, как связаны личностные черты и интерес к музыке у подростков. Данные по России, Германии и Великобритании показали, что открытые новому опыту подростки более музыкальны.

НИУ ВШЭ
# дети
# музыка
# музыкальные способности
# подростки
Открытые новому опыту подростки оказались более музыкальными, чем закрытые
Открытые новому опыту подростки оказались более музыкальными, чем закрытые / © Getty images

Результаты исследования опубликованы в журнале Psychology of Music. Интерес исследователей к тому, какие черты личности подталкивают людей заниматься музыкой, появился не так давно. Поначалу ученые изучали темперамент профессиональных музыкантов, чтобы понять, чем они отличаются от других людей. Одно из таких исследований провел Энтони Кемп в 1996 году и выяснил, что люди из музыкальной индустрии чаще других склонны к тревоге и интроверсии.

Изучая музыкальность и особенности характера разных людей, исследователи заметили, что музыкой чаще занимаются открытые новому опыту люди. «Открытость — это черта личности, которая связывается со всей культурной жизнью человека. То есть люди, у которых она сильнее выражена, чаще интересуются искусством, постоянно ищут новые впечатления и тянутся к знаниям», — объясняет один из авторов статьи, младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Элина Цигеман. При этом исследования в основном касались взрослых людей, а подростки оставались без внимания. Задачу изучить музыкальность подростков поставила перед собой международная команда ученых.

В исследовании приняли участие 2211 учеников общеобразовательных школ: 346 из России, 751 из Великобритании и 1114 из Германии. Подростки прошли два опросника. В первом оценивалась музыкальность школьников по пяти критериям: музыкальная вовлеченность (AE), умение замечать эмоции (EM), музыкальная подготовка (MT), слух (PA) и певческие способности (SA). Показатель музыкальной вовлеченности учитывал любой интерес к музыке: покупку альбомов и билетов на концерт, вдумчивое прослушивание песен. Второй опросник определял у подростков черты личности из «большой пятерки»: открытость опыту (Ope), добросовестность (Con), экстраверсия (Ext), доброжелательность (Agr) и эмоциональная стабильность (Ems). Участникам нужно было указать, насколько те или иные утверждения соответствуют их характеру. Из-за языковых особенностей во всех выборках использовались разные опросники — это одно из ограничений исследования.

Сетевая модель аспектов музыкальности и черт личности в России / © Пресс-служба НИУ ВШЭ

Результаты двух опросников легли в основу сетевой модели. Она позволяет проследить, насколько сильны связи между разными аспектами музыкальности и чертами личности. Оказалось, что самую сильную связь музыкальность имеет с открытостью новому опыту. То есть, если подросток по характеру открыт, он с большей вероятностью способен замечать эмоции в музыке, обладает музыкальной подготовкой и слухом, а также умеет петь. Для российских и немецких подростков важна экстраверсия. Чем выше она была у подростков из этих стран, тем лучше у них было с музыкальным слухом и пением. Выборка по Великобритании таких результатов не показала.

На музыкальность мало влияет добросовестность — об этом говорят результаты в России и Великобритании. И хотя от этой черты характера зависит, будет ли ученик усидчив и внимателен, в случае музыкальных занятий ее роль оказывается не так велика. Почти не зависит музыкальность и от доброжелательности. Уступчивые и дружелюбные подростки лучше понимают эмоции в музыке, однако к развитию музыкальных талантов эта черта не имеет отношения.

Исследователи подчеркивают важность музыкальности подростков, так как для них музыка играет бо́льшую роль, чем для взрослых. Она помогает школьникам социализироваться и находить друзей. Кроме того, музыкальные занятия могут быть связаны и с интеллектом. «Одно из исследований обнаружило связи между музыкальностью и интеллектом. Ребята, которые занимались в музыкальной школе, показывали более высокие академические результаты. Однако нельзя сказать наверняка, в каком направлении проходят связи, нужны более длительные исследования», — рассказывает Элина Цигеман. 

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# музыка
# музыкальные способности
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