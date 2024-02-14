Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Открытые новому опыту подростки оказались более музыкальными, чем закрытые
Исследователи Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге вместе с группой зарубежных ученых проанализировали, как связаны личностные черты и интерес к музыке у подростков. Данные по России, Германии и Великобритании показали, что открытые новому опыту подростки более музыкальны.
Результаты исследования опубликованы в журнале Psychology of Music. Интерес исследователей к тому, какие черты личности подталкивают людей заниматься музыкой, появился не так давно. Поначалу ученые изучали темперамент профессиональных музыкантов, чтобы понять, чем они отличаются от других людей. Одно из таких исследований провел Энтони Кемп в 1996 году и выяснил, что люди из музыкальной индустрии чаще других склонны к тревоге и интроверсии.
Изучая музыкальность и особенности характера разных людей, исследователи заметили, что музыкой чаще занимаются открытые новому опыту люди. «Открытость — это черта личности, которая связывается со всей культурной жизнью человека. То есть люди, у которых она сильнее выражена, чаще интересуются искусством, постоянно ищут новые впечатления и тянутся к знаниям», — объясняет один из авторов статьи, младший научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Элина Цигеман. При этом исследования в основном касались взрослых людей, а подростки оставались без внимания. Задачу изучить музыкальность подростков поставила перед собой международная команда ученых.
В исследовании приняли участие 2211 учеников общеобразовательных школ: 346 из России, 751 из Великобритании и 1114 из Германии. Подростки прошли два опросника. В первом оценивалась музыкальность школьников по пяти критериям: музыкальная вовлеченность (AE), умение замечать эмоции (EM), музыкальная подготовка (MT), слух (PA) и певческие способности (SA). Показатель музыкальной вовлеченности учитывал любой интерес к музыке: покупку альбомов и билетов на концерт, вдумчивое прослушивание песен. Второй опросник определял у подростков черты личности из «большой пятерки»: открытость опыту (Ope), добросовестность (Con), экстраверсия (Ext), доброжелательность (Agr) и эмоциональная стабильность (Ems). Участникам нужно было указать, насколько те или иные утверждения соответствуют их характеру. Из-за языковых особенностей во всех выборках использовались разные опросники — это одно из ограничений исследования.
Результаты двух опросников легли в основу сетевой модели. Она позволяет проследить, насколько сильны связи между разными аспектами музыкальности и чертами личности. Оказалось, что самую сильную связь музыкальность имеет с открытостью новому опыту. То есть, если подросток по характеру открыт, он с большей вероятностью способен замечать эмоции в музыке, обладает музыкальной подготовкой и слухом, а также умеет петь. Для российских и немецких подростков важна экстраверсия. Чем выше она была у подростков из этих стран, тем лучше у них было с музыкальным слухом и пением. Выборка по Великобритании таких результатов не показала.
На музыкальность мало влияет добросовестность — об этом говорят результаты в России и Великобритании. И хотя от этой черты характера зависит, будет ли ученик усидчив и внимателен, в случае музыкальных занятий ее роль оказывается не так велика. Почти не зависит музыкальность и от доброжелательности. Уступчивые и дружелюбные подростки лучше понимают эмоции в музыке, однако к развитию музыкальных талантов эта черта не имеет отношения.
Исследователи подчеркивают важность музыкальности подростков, так как для них музыка играет бо́льшую роль, чем для взрослых. Она помогает школьникам социализироваться и находить друзей. Кроме того, музыкальные занятия могут быть связаны и с интеллектом. «Одно из исследований обнаружило связи между музыкальностью и интеллектом. Ребята, которые занимались в музыкальной школе, показывали более высокие академические результаты. Однако нельзя сказать наверняка, в каком направлении проходят связи, нужны более длительные исследования», — рассказывает Элина Цигеман.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Ученые Университета Лобачевского выяснили, что сонливым людям труднее засыпать вечером. Полученные результаты помогут усовершенствовать детекторы сонливости по сердечному ритму.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Агхори: философия каннибализма
Как устроены атомные электростанции
Пляжи исчезают, но пляжи растут: что связывает глобальное потепление и ГРУ
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии