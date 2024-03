Ученые описали различия в знакомстве с порнографией у мальчиков и девочек

Хотя мнения о роли порнографии разнятся, очевидно, что она влияет на формирование сексуальных представлений, ожиданий и опыта у молодых людей. В научной литературе есть примеры работ, акцентирующих внимание на потенциальной пользе порно для сексуальной социализации молодежи. Однако противники такого подхода настаивают, что он излишне оптимистичен и не учитывает негативных последствий воздействия порнографии, связанных с проблемами неравенства полов и насилия в отношении женщин.

В частности, исследователи находили связь между просмотром порно и формированием вредных представлений и поведенческих моделей, включая рискованное сексуальное поведение, сексуальную объективизацию женщин, принятие мифов об изнасиловании, склонность к сексуальному принуждению, агрессии и так далее.

Специалисты из Квинслендского технологического университета (Австралия) решили подробнее изучить, когда и как происходит знакомство с порнографией у молодых людей в их стране. По мнению исследователей, это может помочь выработать меры для предотвращения вредного воздействия порнографии и улучшить сексуальные взаимоотношения и здоровье молодежи.

В основу работы, опубликованной в издании Australian and New Zealand Journal of Public Health, легли данные национального репрезентативного опроса с участием почти двух тысяч австралийцев в возрасте 15-20 лет, около 60% из которых составили девушки. Исследование проходило онлайн и касалось тем, связанных со знакомством с порнографией, отношением к такого рода материалам и их использованием.

По результатам опроса выяснилось, что в 15-20 лет большинству молодых людей уже доводилось видеть порно. Об этом сообщили 86% респондентов мужского пола и 69% женского.

Юноши знакомились с порнографией в среднем в 13,2 года, а девушки — примерно в 14 лет, но встречались и более ранние случаи — в восемь-девять лет. Среди респондентов 5,7% юношей и 4,4% девушек сообщили о просмотре порнографии в 10 лет, 9,9% и 8,1% — в 11 лет, 25,2% и 14,9% — в 12 лет, 38,8% и 23,5% — в 13 лет, 52,2% и 32,5% — в 14 лет, 61,2% и 42,7% — в 15 лет соответственно.

При первом просмотре, который чаще всего происходил дома, порнографию намеренно искали около половины юношей и 40% девушек. Среди основных мотивов, побудивших к этому, участники называли любопытство, сексуальную стимуляцию, просмотр за компанию с друзьями и желание узнать о сексе больше.

Почти половина респондентов, указавших, что знакомство с порнографическими материалами произошло случайно, наткнулись на них в интернете, увидев в результатах поисковой выдачи или во всплывающих окнах.

Примерно 55% опрошенных мужского пола сообщили, что за последний год смотрели порно минимум один раз в неделю, а 16% признались, что делали это ежедневно. Среди представительниц прекрасного пола любительниц «клубнички» оказалось в разы меньше — 14,3% и 1,4% соответственно.

Чуть больше 10% юношей и почти 29% девушек указали, что не видели порнографию. В целом девочки и молодые женщины меньше интересовались такими материалам и критичнее к ним относились, чем респонденты мужского пола.

Чаще всего опрошенные объясняли отказ от просмотра порнографии отсутствием интереса. Также среди причин называли опасения, что подобный контент может показаться отвратительным либо непристойным.

С учетом выявленного авторы статьи рекомендовали властям принять дополнительные меры, чтобы оградить детей от порнографии, а также выработать стратегии по снижению потенциального вреда от такого рода материалов для молодежи.

