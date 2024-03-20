Популярные антибиотики регенерировали клетки сердца

Сердечная недостаточность — это синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда. Синдром обычно развивается после сердечных приступов, которые необратимо повреждают и ослабляют сердечную мышцу. Существующие методы лечения (за исключением пересадки сердца) могут лишь замедлить прогрессирование состояния, но полностью восстановить поврежденные ткани не удастся.

Ученые из Техасского университета (США) решили узнать, способны ли доступные сегодня лекарственные препараты регенерировать клетки сердца. Выводы своей работы они представили в журнале Nature Cardiovascular Research.

Исследователи использовали программное обеспечение для поиска лекарств, одобренных Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, которые были бы способны связываться с двумя белками — Meis1 и Hoxb13. Именно эти белки препятствуют делению и регенерации клеток сердечной мышцы.

В результате ученые определили девять препаратов с потенциальной активностью в отношении белков. Эксперименты в чашке Петри показали, что два из них — паромомицин и неомицин — стимулируют деление сердечной мышцы у крыс. Оба препарата — известные и широко применяемые антибиотики: первый используют при лечении паразитарных инвазий желудочно-кишечного тракта, а вторым лечат инфекции ран, ряд заболеваний глаз, вагинальных и кожных.

После этого исследователи внутривенно ввели оба препарата семи свиньям, у которых предварительно вызвали ишемию сердца. Вслед за ней часть мышечной тканей сердца замещается соединительной тканью (рубцами). Поскольку соединительная ткань не участвует в мышечной работе, функциональность сердца снижается — подобно тому, как это происходит с людьми после сердечного приступа.

Точно такое же число животных не получили антибиотики. Лечение проводилось в течение пяти недель ежедневно. Затем ученые измерили рубцовую ткань сердца обеих групп свиней, а также способность этого органа перекачивать кровь.

Выяснилось, что в сердцах животных, получавших антибиотики, было примерно в два раза меньше рубцовой ткани, чем в органах свиней, которые не подвергались подобному лечению. Кроме того, сердца первых лучше перекачивали кровь. Анализ также показал, что по сравнению с органами непролеченных животных, уровень биологического маркера клеточного деления у получавших антибиотики вырос примерно в 25 раз.

Авторы научной работы пришли к выводу, что терапия комбинацией паромомицина и неомицина способна регенерировать клетки сердца. Несмотря на это, исследователи отнеслись к результатам с осторожностью — данные необязательно указывают на регенерацию клеток. Возможно, они просто эффективно защищают сердце. Чтобы узнать наверняка, что происходит в этом хрупком органе, необходимо снять деление клеток на видео.

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