Малоизвестный вирус «аляскинской оспы» впервые убил человека

Первый в мире случай летального исхода от недавно обнаруженного вируса Alaskapox зафиксировали на полуострове Кенай в США. Ученые склоняются к мнению, что источником инфекции могла стать бездомная кошка, соседствовавшая с погибшим.

Alaskapox, или AKPV, — ортопоксвирус из семейства Poxviridae и подсемейства Chordopoxvirinae. Он имеет форму кирпича, а размеры вирионов составляют примерно 200 нанометров в ширину и 250 нанометров в длину. Впервые Alaskapox обнаружили у крупного рогатого скота в 2015 году. Позже эпидемиологи отследили появление этого вируса у грызунов (красных полевок и белок), а затем и у кошек.

Местные медицинские власти заявили, что это может указывать на более широкую распространенность вируса на Аляске, чем считалось. Они работают с Музеем Университета Аляски и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США над тестированием мелких млекопитающих на наличие AKPV за пределами внутреннего региона.

За девять лет зарегистрировали всего шесть случаев заражения AKPV у людей, все они случились на Аляске, в районе Фэрбенкса. Впрочем, ни одного смертельного исхода болезни до сих пор не было.

Уже сам факт заражения указывает на зоонозность вируса (его способность переходить от животного к человеку). К основным современным зоонозным заболеваниям можно отнести вирус Эбола и сальмонеллез.

По информации портала Alaska public media, пожилой мужчина с полуострова Кенай скончался 9 февраля от AKPV, что стало беспрецедентным событием. У заболевшего был ослабленный иммунитет: американец ранее проходил лечение от онкологического заболевания.

Симптомы начались с обширного поражения в области подмышек, затем пошли характерные высыпания, похожие на проявления коровьей оспы, вздулись лимфатические узлы. Лечащий врач отправил мазок в Центры по контролю и профилактике заболеваний, где его идентифицировали как уникальный штамм AKPV.

Признаки коровьей оспы / Ⓒ Wikimedia Commons

Состояние мужчины улучшилось через неделю после внутривенного введения лекарств, однако в итоге он умер из-за почечной и дыхательной недостаточности. Своих домашних животных у пациента не было, но он регулярно подкармливал бездомную кошку — именно она, по мнению врачей, могла стать причиной инфицирования. Животное, которое охотилось на грызунов, часто царапало пенсионера — именно так, вероятно, и передало заразу. Тем не менее результат теста животного на AKPV оказался отрицательным.

Смерть от «аляскинской оспы» стала тревожным звонком для медицинского сообщества. Некоторые связали этот случай с таянием ледников Аляски и пробуждением некогда спящих вирусов, способных вызвать эпидемию. Но большинство не склонно к панике и предлагает жителям Аляски избегать контакта с мертвыми животными или с дикими, особенно из семейства грызунов и мелкими млекопитающими.

Эпидемиологи продолжают изучать AKPV и следить за ситуацией, чтобы определить реальную угрозу и разработать меры, которые помогут предотвратить распространение инфекции.

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