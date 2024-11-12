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Словарный запас повлиял на выбор партнера
Количество слов, которые человек знает, понимает и эффективно использует, можно считать фактором выбора потенциального романтического партнера. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав двуязычные семейные пары.
Связь словарного запаса с социально-демографическими уже неоднократно подтверждали исследования. Согласно недавней научной работе, в период финансовых трудностей родители гораздо меньше общаются с детьми и используют более бедную лексику, чем в периоды экономической стабильности. Если же дети рождаются и растут в двуязычной семье, их мозг отличается от мозга одноязычных еще до того как они начинают говорить.
Специалисты из Редингского университета и Университета Суонси в Великобритании предположили, что схожий словарный запас у супругов — не следствие совместной жизни ежедневного общения, а одна из причин, по которым они когда-то начали встречаться. Научную статью, в которой эта гипотеза подтверждается, опубликовал журнал Languages.
В исследовании участвовали 83 турецко-английские двуязычные пары 27-57 лет, которые жили в Великобритании и были вместе от девяти до 23 лет. Все они прошли тест, который позволяет оценить объем словарного запаса как на английском, так и на турецком языке. Тестирование включало в себя как реальные слова (и распространенные, и редкие), так и выдуманные.
Участники исследования с бóльшим словарным запасом на английском языке, как правило, знали меньше турецких слов, и наоборот. При этом и мужчины, и женщины были в браке с теми, чей словарный запас совпадает по объему с их собственным.
Исследование также показало, что после нескольких лет совместной жизни у партнеров сохранялось сильное сходство словарного запаса. Из этого авторы сделали вывод, что оно не появилось в результате «приспособления» во время брака, а играло важную роль при выборе партнера.
«Интеллект, образование и материальное положение — значимые факторы, определяющие ценность человека как будущего партнера. Эти психологические и экономические характеристики нельзя оценить напрямую, но их необходимо определять с помощью косвенных данных, таких как размер словарного запаса. Размером словарного запаса нельзя манипулировать по своему усмотрению, поэтому по нему можно достаточно точно сделать выводы об интеллекте, образовании и материальном положении».
По мнению авторов статьи, исследование сделало ценный вклад в понимание того, как люди выбирают себе романтического партнера. Однако принимать решения, основываясь на результатах работы, стоит с осторожностью, поскольку участники тестирования принадлежали к небольшой группе англо-турецких билингвов, а в другой культурной и языковой среде выводы могли быть другими.
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