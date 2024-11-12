В МГПУ узнали, что три четверти школьников используют нейросети для учебы

Ученые МГПУ провели исследование, которое показало, что 75 процентов московских школьников и 80 процентов студентов активно применяют возможности искусственного интеллекта в учебном процессе.

Научный коллектив МГПУ завершил комплексное исследование по использованию искусственного интеллекта в образовательной среде. Работу подготовила лаборатория социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ. Исследование включало не только количественные опросы, но и серию групповых дискуссий. В общей сложности в исследовании приняли участие 1277 человек: 419 учителей, 100 преподавателей МГПУ, 556 старшеклассников, 202 студента. В групповых дискуссиях участвовало более 100 представителей всех категорий респондентов.

Результаты опросов демонстрируют динамичное освоение технологий искусственного интеллекта всеми участниками образовательного процесса. Среди школьных учителей 46,5 процента уже применяют нейросети в своей работе, среди преподавателей вузов этот показатель достигает 54 процентов. Молодое поколение также демонстрирует высокую вовлеченность в использование новых технологий: 75 процентов школьников и 80 процентов студентов активно применяют возможности искусственного интеллекта в учебном процессе.

«Нейросети стали новым инструментом образовательного процесса. Как учителя, так и учащиеся находят в них помощника для решения различных задач. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменит учителей и преподавателей, ведь живое общение незаменимо. Нейросети способны помочь в решении рутинных задач, освобождая время для творческой работы и индивидуального подхода к учащимся», – отмечает Екатерина Асонова, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ.

Результатом исследования стала информация о разных подходах к освоению нейросетей среди школьников и учителей. Если школьники и студенты предпочитают практическое освоение технологий через составление промптов, то педагоги выбирают более основательный подход, стремясь получить системное понимание работы с такими инструментами как ChatGPT.

Исследование выявило разнообразие применения ИИ в образовательном процессе. Преподаватели МГПУ чаще всего используют нейросети для генерации изображений (43 процента), создания презентаций (33) и написания текстов (33). Реже они обращаются к ИИ для подбора литературы и подготовки экзаменационных заданий, а восемь процентов применяют технологию для проверки курсовых и дипломных работ.

Школьники демонстрируют широкий спектр применения искусственного интеллекта в учебе. Они активно используют нейросети для подготовки проектов, написания сочинений и докладов, поиска готовых решений задач, создания презентаций и проверки своих знаний. При этом 43 процента учащихся рассматривают ИИ как помощника в выполнении учебных заданий, что свидетельствует о формировании нового подхода к организации учебного процесса с использованием современных технологий.

На основе полученных данных научный коллектив разработал комплексную модель использования нейросетей в образовательном процессе школы. Модель включает семь категорий субъектов образовательного процесса: от классных руководителей и учителей-предметников до сотрудников информационных центров и библиотек. Для каждой категории определены роли и форматы взаимодействия, включая педсоветы, родительские собрания, классные часы, внеурочные события и занятия в кружках с использованием ИИ.

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МГПУ 22 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.