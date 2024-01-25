  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
37 минут назад
СПбГУ
12

Биологи СПбГУ выяснили, почему сальмонелла и ее родственники по-разному заражают животных, насекомых и растения

4.4

Ученые Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами из других научных организаций изучили геномы и белки, связанные с вирулентностью, то есть их способностью заражать организмы, у нескольких родов энтеробактерий: Escherichia, Salmonella и Serratia. Биологи выявили гены, благодаря которым энтеробактерии по-разному взаимодействуют с различными организмами. Несмотря на то, что большинство энтеробактерий известны как патогены человека и животных, некоторые из них могут влиять на растения, например, приводить к их усиленному росту.

СПбГУ
# амилоиды
# инфекции
# сальмонелла
# сальмонеллез
# фибриллы
# энтеробактерии
Сальмонелла под микроскопом
Сальмонелла под микроскопом / © Getty images

Исследование амилоидных белков энтеробактерий, посвященное 300-летию Санкт-Петербургского университета, выполнено при поддержке Российского научного фонда. Результаты проведенной работы опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Энтеробактерии – это семейство бактерий, некоторые представители которого способны жить в кишечнике и других органах людей и животных. В зависимости от конкретных видов и штаммов микроорганизмов, они могут быть как компонентами нормальной микрофлоры, так и патогенами, вызывающими различные заболевания, например, кишечные инфекции.

Ученые Санкт-Петербургского университета, Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ), Института цитологии РАН и Института теоретической и экспериментальной биофизики описали четыре новых амилоидных белка у энтеробактерий родов Escherichia и Salmonella. Белки OmpC и OmpF этих энтеробактерий в своем обычном состоянии работают как поры наружной мембраны бактериальных клеток, обеспечивающие транспортировку различных веществ. Как показал коллектив исследователей, эти белки также способны образовывать токсичные для клеток млекопитающих амилоидные фибриллы.

Верхний ряд – структуры белков OmpC и OmpF бактерий Escharichia coli и Salmonella enterica. Нижний ряд – изображения амилоидных фибрилл, образуемых этими белками, полученные при помощи трансмиссионной электронной микроскопии / © International Journal of Molecular Sciences

Биологи СПбГУ выяснили, что эти фибриллы могут возникать не только в пробирке, но и in vivo, то есть непосредственно клетками энтеробактерий. В 2020 году ученые Санкт-Петербургского университета Антон Нижников и Кирилл Антонец стали лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий. Исследования амилоидных белков энтеробактерий продолжают работы авторского коллектива, посвященные функциональным амилоидам прокариот и эукариот.

«Амилоиды – это особая форма белков, в которой отдельные молекулы слипаются между собой, формируя длинные нити. Накопление таких амилоидов связано с развитием целого ряда преимущественно неизлечимых заболеваний у животных и человека, например болезнь Паркинсона или Альцгеймера. У бактерий тоже есть амилоиды, однако они являются функциональными – помогают бактериальным клеткам формировать биопленки, бороться с поверхностным натяжением среды, запасать токсины. А вот для организма-хозяина (например, млекопитающих) бактериальные амилоиды могут быть вредными, поскольку помогают патогену выживать внутри хозяина и являются токсичными» – рассказал руководитель исследований амилоидных белков энтеробактерий, и. о. заведующего кафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ, заведующий лабораторией ВНИИСХМ профессор РАН Антон Нижников.

Первый автор работы по амилоидным белкам энтеробактерий научный сотрудник кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ, старший научный сотрудник ВНИИСХМ Михаил Белоусов пояснил, что сверхэкспрессия белков OmpC или OmpF, то есть их повышенное производство бактериальными клетками, приводит к образованию амилоидов, устойчивых к действию ферментов желудочно-кишечного тракта и различных химических веществ, разрушающих белки.

«Амилоидные фибриллы токсичны и, оказавшись в желудочно-кишечном тракте, потенциально могут способствовать развитию заболеваний, вызываемых энтеробактериями, таких как сальмонеллез или брюшной тиф. Результаты нашего исследования свидетельствуют в пользу возможности патогенеза, опосредованного амилоидами белков наружной мембраны бактерий», – заключил профессор РАН Антон Нижников.

Диаграмма Венна, показывающая число общих и специфичных белков-факторов вирулентности бактерии Serratia marcesncens / © Frontiers in Microbiology

Как объяснил Антон Нижников, некоторые энтеробактерии заражают не только животных, но и другие организмы. Так, различные штаммы бактерии Serratia marcescens могут быть патогенными для насекомых и оказывать различное влияние, включая благоприятное, даже на растения. Все эти удивительные способности бактерии закодированы в ее геноме.

В рамках научной работы, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology, ученые Санкт-Петербургского университета и Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии также изучили факторы, которые влияют на заражение организмов бактерией Serratia marcescens. Оказалось, что бактерия задействует разные механизмы развития инфекции в зависимости от хозяина. Например, для заражения насекомых бактерия использует ферменты гидролазы и изохорисматазы и ферменты, осуществляющие нейротоксическое действие на насекомых. При заражении растений бактерия применяет системы секреции типа VI для выброса в клетку хозяина ферментов, ингибирующих синтез клеточной стенки, что позволяет им проникнуть внутрь хозяина.

Кроме того, с помощью пангеномного анализа биологи обнаружили гены, которые определяют способность некоторых штаммов этой бактерии проявлять не только вредоносные, но и полезные свойства, например, способствовать росту растений или защищать их от загрязнителей. Как объяснил руководитель пангеномного исследования ведущий научный сотрудник СПбГУ (кафедра цитологии и гистологии) и ВНИИСХМ Кирилл Антонец, пангеномика бактерий как метод позволяет анализировать сразу все гены, присутствующие в конкретной группе бактерий. Такой подход позволяет понять, как бактерии взаимодействуют с окружающей средой, выбирают хозяев и как именно могут вызывать болезни.

«Пангеномика позволяет проанализировать отличия всех секвенированных геномов, а их у бактерий могут быть тысячи и даже сотни тысяч в зависимости от степени изученности. Каждый геном кодирует тысячи белков в каждой конкретной бактерии – это огромные объемы данных. Совокупность этих белков для каждого бактериального штамма определяет, какие организмы бактерия будет поражать и какими свойствами обладает. Таким образом, в результате пангеномного исследования, достаточно прочитать геном бактериального изолята и сказать, является ли он патогеном или полезной бактерией», – объяснил Кирилл Антонец.

Используя пангеномный анализ бактерий ученые СПбГУ определили, что Serratia marcescens может приспосабливаться к внутриклеточной среде хозяина благодаря способности включать различные гены вирулентности. При этом большинство этих генов не являются специфичными для штаммов, инфицирующих какого-то одного хозяина (рисунок 2). В ходе исследования ученые также обнаружили ранее не изученные гены, которые могут быть ответственными за адаптацию бактерии к конкретным группам хозяев и определять как характер протекания инфекции, так и наличие потенциально выгодных для хозяев свойств.

По словам первого автора пангеномного исследования аспиранта СПбГУ младшего научного сотрудника ВНИИСХМ Антона Шикова, результаты проведенного исследования помогут предсказывать болезнетворные или полезные свойства бактерий, что имеет существенную значимость для современной медицины и сельского хозяйства. Например, используя последовательности выявленных генов, можно оценить эпидемиологическую безопасность бактериальных изолятов или отобрать штаммы, которые впоследствии можно использовать в биотехнологии и сельском хозяйстве.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
СПбГУ
39 статей
Один из старейших, крупнейших и ведущих классических университетов и один из важнейших центров науки, образования и культуры в России.
Показать больше
СПбГУ
# амилоиды
# инфекции
# сальмонелла
# сальмонеллез
# фибриллы
# энтеробактерии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Янв
400
Животный мир Камчатки
Зоологический музей РАН
Москва
Экскурсия
25 Янв
Бесплатно
Время первых. Студенты космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Янв
700
Палеонтология – 2023. Выбираем действительно достойных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Янв
500
История древней Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Как нам починить Землю? Геоинжиниринг в борьбе с изменением климата
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Северная артерия: кратчайший морской путь к Дальнему Востоку
Политехнический музей
Москва
Лекция
26 Янв
Бесплатно
Венера: загадочная сестра Земли
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
26 Янв
700
Итоги 2023 года в физике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Янв
500
Космос в искусстве XX века
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 13:57
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
22 января
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
22 января
Мария Азарова

Безникотиновые электронные сигареты оказали разрушительное воздействие на легкие

Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.

Медицина
# АФК
# безникотиновые сигареты
# вейпы
# курение
# курильщики
# легкие
# Электронные сигареты
# эндотелий
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
Позавчера, 13:57
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
22 января
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
8 января
Александр Березин

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?

Космонавтика
# ULA
# Vulcan
# космонавтика
# космонавтика США
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 47

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить