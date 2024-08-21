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6 минут назад
Полина Меньшова
4

Амбициозность не помогла людям стать хорошими лидерами

5.2

Известно, что амбиции побуждают людей становиться лидерами, например открывать собственное дело или добиваться повышения на работе. Но значит ли это, что успешный руководитель всегда амбициозен? Согласно исследованию специалистов из США, эти две характеристики связаны между собой по-другому.

Психология
# амбиции
# амбициозность
# лидер
# лидерство
# руководитель
Кадр из сериала «Офис»
Кадр из сериала «Офис» / © NBC

Критерии успеха на руководящей должности — важная тема современных исследований, поскольку от эффективности лидера напрямую зависит развитие компании. Предыдущие научные работы показали, что так называемый «сильный лидер» подавляет инновации в коллективе, а также определили главные качества хорошего руководителя.

Исследователи из Стэнфордского университета в США проверили, как с эффективностью лидера соотносится его амбициозность. Оказалось, что стремление достигать высот вряд ли играет определяющую роль в успехе руководителя. Статью, где подробно описаны результаты научной работы, опубликовал журнал PNAS Nexus.

В исследовании участвовали 472 руководителя, которые прошли обучение в одной из бизнес-школ США. Сначала они оценили собственную амбициозность, отметив, насколько согласны с утверждениями вроде «Я очень мотивирован на быстрое и частое повышение по службе» и «Я хочу, чтобы моя работа вызывала уважение у окружающих». Затем менеджеры заполнили специальный опросник о том, есть ли у них склонность брать на себя ответственность, насколько часто они занимают лидирующую позицию в группе и что им ближе: руководить или быть подчиненными.

Лидерские компетенции участников исследования оценивали не только по их собственным словам, но и по независимым характеристикам от их нынешних руководителей, коллег и подчиненных. В списке таких компетенций были самодисциплина, принятие решений, ориентация на рост, ответственность за результаты, управление совместной работой, мотивация других, обучение и развитие членов команды, влияние и убеждение, представление и обсуждение идей, а также разрешение конфликтов.

Непосредственные подчиненные были склонны оценивать амбициозных начальников как более эффективных чаще, чем руководители, коллеги и те, кто подчиняется другим сотрудникам / © Shilaan Alzahawi et al., PNAS Nexus
Непосредственные подчиненные были склонны оценивать амбициозных начальников как более эффективных чаще, чем руководители, коллеги и те, кто подчиняется другим сотрудникам / © Shilaan Alzahawi et al., PNAS Nexus

В отношении семи лидерских качеств из 10 более амбициозные лидеры оценивали свою эффективность как более высокую, но в характеристиках коллег не отличались от других. При этом ученые отметили, что непосредственные подчиненные чаще считали своих амбициозных начальников особенно успешными по заданным критериям. Вероятно, такие сотрудники способны объективнее оценить эффективность руководителя, поскольку больше других взаимодействуют с ним во время работы.

Так или иначе, авторы исследования пришли к выводу, что амбициозность вряд ли делает человека хорошим лидером. Она может стать стимулом занять руководящую должность или открыть собственное дело, но не стоит считать ее главным фактором успеха, нанимая сотрудника.

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Психология
# амбиции
# амбициозность
# лидер
# лидерство
# руководитель
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