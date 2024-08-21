Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Амбициозность не помогла людям стать хорошими лидерами
Известно, что амбиции побуждают людей становиться лидерами, например открывать собственное дело или добиваться повышения на работе. Но значит ли это, что успешный руководитель всегда амбициозен? Согласно исследованию специалистов из США, эти две характеристики связаны между собой по-другому.
Критерии успеха на руководящей должности — важная тема современных исследований, поскольку от эффективности лидера напрямую зависит развитие компании. Предыдущие научные работы показали, что так называемый «сильный лидер» подавляет инновации в коллективе, а также определили главные качества хорошего руководителя.
Исследователи из Стэнфордского университета в США проверили, как с эффективностью лидера соотносится его амбициозность. Оказалось, что стремление достигать высот вряд ли играет определяющую роль в успехе руководителя. Статью, где подробно описаны результаты научной работы, опубликовал журнал PNAS Nexus.
В исследовании участвовали 472 руководителя, которые прошли обучение в одной из бизнес-школ США. Сначала они оценили собственную амбициозность, отметив, насколько согласны с утверждениями вроде «Я очень мотивирован на быстрое и частое повышение по службе» и «Я хочу, чтобы моя работа вызывала уважение у окружающих». Затем менеджеры заполнили специальный опросник о том, есть ли у них склонность брать на себя ответственность, насколько часто они занимают лидирующую позицию в группе и что им ближе: руководить или быть подчиненными.
Лидерские компетенции участников исследования оценивали не только по их собственным словам, но и по независимым характеристикам от их нынешних руководителей, коллег и подчиненных. В списке таких компетенций были самодисциплина, принятие решений, ориентация на рост, ответственность за результаты, управление совместной работой, мотивация других, обучение и развитие членов команды, влияние и убеждение, представление и обсуждение идей, а также разрешение конфликтов.
В отношении семи лидерских качеств из 10 более амбициозные лидеры оценивали свою эффективность как более высокую, но в характеристиках коллег не отличались от других. При этом ученые отметили, что непосредственные подчиненные чаще считали своих амбициозных начальников особенно успешными по заданным критериям. Вероятно, такие сотрудники способны объективнее оценить эффективность руководителя, поскольку больше других взаимодействуют с ним во время работы.
Так или иначе, авторы исследования пришли к выводу, что амбициозность вряд ли делает человека хорошим лидером. Она может стать стимулом занять руководящую должность или открыть собственное дело, но не стоит считать ее главным фактором успеха, нанимая сотрудника.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мать дьявола: Клара Гитлер
Вопросы читателей (ч. 7)
Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии