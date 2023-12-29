Шлепки ухудшили когнитивное развитие детей

Новое исследование, в котором ученые проанализировали лонгитюдные данные более 12 тысяч детей, подтвердило вред телесных наказаний для психики ребенка. У детей, которых шлепали, наблюдался более низкий уровень развития исполнительных функций. Это базовые когнитивные процессы, включающие ингибиторный, или сдерживающий, контроль и когнитивную гибкость, которые необходимы для регулирования поведения и обучения.

Шлепанье — распространенный способ наказания детей родителями за проступки. По поводу его уместности идут жаркие споры. Многие взрослые до сих пор считают, что иногда, для воспитательных целей, подобное «воздействие» просто необходимо.

Опрос ВЦИОМ в 2022 году с участием 1,6 тысячи респондентов показал, что пятая часть россиян в детстве подвергалась наказанию в виде шлепков и порки ремнем. Теперь же 76% предпочитают воспитывать детей с помощью слов. В применении шлепков и подзатыльников признались 13% опрошенных, и только 7% участников заявили, что наказывают детей ремнем.

Психологи и другие специалисты настаивают, что шлепанье травмирует не меньше других форм телесных наказаний. Этой теме посвящено немало исследований, но ранее ученые больше концентрировали внимание на последствиях для поведенческого развития детей. Связь между шлепаньем и когнитивным развитием исследована меньше.

Устранить этот пробел взялись профессор социологии Джихе Кан (Jeehye Kang) и профессор психологии Кристина Родригес (Christina Rodriguez) из Университета Старого Доминиона (штат Вирджиния, США). В работе, опубликованной в журнале Child Abuse & Neglect, авторы отметили, что даже нечастое шлепанье ребенка может отразиться на его когнитивном развитии.

Ученые проанализировали данные лонгитюдного исследования Early Childhood Longitudinal Study, в рамках которого наблюдали примерно за 18 170 американскими детьми с детского сада до начальной школы. Чтобы выявить влияние шлепков на три ключевые составляющие исполнительных функций — ингибиторный контроль, когнитивную гибкость и рабочую память, — исследователи рассмотрели примерно 12 800 детей пяти-шести лет.

Для оценки ингибиторного контроля у детей, то есть способности контролировать импульсивные (или автоматические) реакции и выбирать более рациональное поведение при решении задач, использовали опросы воспитателей. О развитии когнитивной гибкости — способности быстро переключаться между задачами — судили по результатам теста на сортировку детьми карточек (Dimensional Change Card Sort). Рабочую память оценивали с помощью заданий из теста на когнитивные функции Вудкока — Джонсона, в которых детей просили повторять последовательности чисел в обратном порядке.

О том, шлепали детей за последнюю неделю или нет, сообщили их близкие, преимущественно матери. Чтобы устранить возможные искажения, ученые прибегли к сопоставлению с балансированием, учитывающим энтропию. Этот применяемый в статистическом анализе метод позволил убедиться, что наблюдаемые различия в группах детей, которых шлепали и не шлепали, были связаны именно с таким воздействием, а не с другими факторами.

В итоге ученые установили, что шлепанье пятилетних детей коррелировало с более низким уровнем ингибиторного контроля и когнитивной гибкости у них в шестилетнем возрасте. Эта связь прослеживалась даже при редком применении наказания. Что касается последствий шлепков для рабочей памяти, то после поправок на искажения они не подтвердились.

В комментарии изданию PsyPost профессор Кан заявила, что хотя установить влияние на рабочую память — ключевой компонент исполнительных функций — не удалось, это расходится с результатами других исследований. Противоречие может быть связано с очень строгой моделью сопоставления в новой работе по сравнению с предыдущими, пояснила специалист.

Исследователи не выявили эффекта сглаживания в зависимости от пола ребенка, этнической принадлежности основного опекуна или уровня родительского тепла. Это значит, что шлепки одинаково вредны для когнитивного развития детей вне зависимости от их демографических и семейных условий.

Отметим, что у работы есть и ограничения. В частности, при анализе не учитывали ненаблюдаемые сопутствующие факторы, например уровень насилия в сообществе, которые влияют как на вероятность наказания детей шлепками, так и на их когнитивное развитие.

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