Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
Абьюз со стороны интимного партнера встречается повсеместно: с физическим или сексуальным насилием сталкивается каждая третья женщина в мире, чаще всего в Пакистане, Гвинее, Сенегале, Бенине и Йемене. Раз в 11 минут одна из жертв такого поведения погибает — это означает примерно 47 тысяч смертей в год. Тем не менее расстаться с обидчиком зачастую сложно из-за детей, финансового состояния, привязанности и отсутствия поддержки окружающих. Поэтому выявление признаков, которые заранее предупреждали бы о вероятности жестокого обращения, считается одной из мер профилактики.
Упростить эту задачу взялись сотрудники Университета Западного Онтарио в Канаде. Кстати, именно канадки реже всего подвержены физическому или сексуальному насилию. В том числе можно благодарить политику нулевой терпимости: ни один случай насилия в этой стране стараются не оставлять без внимания, полиции предписано действовать быстро и жестко.
С помощью университетских и онлайн-выборок авторам нового исследования удалось составить список «красных флагов», предсказывающих физическое, психологическое и сексуальное насилие, в том числе в перспективе до шести месяцев. Результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).
«Какие сигналы о насилии в будущем люди могут наблюдать и идентифицировать на ранних стадиях отношений, прежде чем барьеры на пути к расставанию станут труднопреодолимыми? <…> Сначала мы провели два пилотных исследования, чтобы дифференцировать оскорбительное и не оскорбительное поведение (то есть потенциально предупреждающие признаки), а также оценить, когда оно возникает впервые. Затем мы применили машинное обучение для обнаружения факторов, прогнозирующих насилие в поперечном разрезе (исследование № 1) и с течением времени (исследование № 2)», — объяснили психологи.
Участниками первого этапа стали 147 человек из США и Канады, набранных в феврале 2021 года через программу Prolific: 85 из них были женщинами, средний возраст составил 24,48 года, средняя продолжительность отношений — 6,25 месяца. В выборку второго исследования, которое проходило с мая 2020-го по июль 2021-го, включили 355 человек, приглашенных через рассылки по электронной почте от Университета Западного Онтарио, социальные сети и Prolific: 264 из них были женщинами, средний возраст — 21,98 года, продолжительность отношений с партнером — 3,71 месяца.
Добровольцам предоставили список из 309 примеров оскорбительного либо нейтрального поведения, а также потенциальных предупреждающих признаков и действий. Затем ученые проверили, какое поведение считалось оскорбительным и с наибольшей вероятностью возникало в начале романтических отношений. Участников просили указать, как часто каждый пункт возникал в их жизни с тех пор, как они начали встречаться со своим партнером. Людей, практиковавших БДСМ, попросили сообщить только о случаях, в которых они не давали согласие на те или иные действия.
Выяснилось, что 86,39% людей из первой выборки (127) столкнулись как минимум с одним типом поведения из списка. Чаще всего — в 60,89% случаев — встречались 17 «красных флагов». Например, речь шла о сексуальном контакте, когда не оба человека были на него согласны; о невозможности сказать «нет»; о несогласии партнера признавать свою неправоту, или когда он сравнивал возлюбленного с другими людьми, критиковал, пытался что-либо изменить, а то и вовсе избегал.
На втором этапе ученые попытались расширить исследование, выделив признаки, которые могли предсказать насилие по прошествии шести месяцев, а также определив их количество и частоту возникновения.
«Полгода спустя участникам представили 43 проявления оскорбительного поведения. Их попросили рассказать, как часто такие ситуации возникали в течение последних шести месяцев. <…> Хотя большинство (88,98%, 315 человек) пережили по крайней мере один эпизод насилия (то есть не ответили отрицательно на один из пунктов), средняя частота, с которой участники подвергались абьюзу, была низкой», — отметили авторы научной работы.
В итоге психологи составили общий список семи самых распространенных «красных флагов» в отношениях:
— «Мой партнер вел себя высокомерно»;
— «Мы с партнером разошлись во мнениях о чем-то, касающегося сексуальности»;
— «Мы с партнером занимались сексом, хотя я был/а не в настроении»;
— «Мой партнер создал некомфортную ситуацию на публике»;
— «Мой партнер проигнорировал мои доводы, потому что не был с ними согласен»;
— «Мой партнер негативно отреагировал, когда я отказался ему в том, что он хотел»;
— «Мой партнер возмутился, когда его расспрашивали о том, как он ко мне относится».
По словам авторов, их исследование, несмотря на некоторые ограничения, позволило впервые выявить признаки, которые пусть и не считаются крайне отрицательными поодиночке, но перекрестно и проспективно предсказывают абьюз. Оба этапа подтвердили, что количество предупреждающих знаков, возникающих в отношениях, и их частота помогают сигнализировать о вероятности насилия в будущем.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Большая часть Великой Китайской стены покрыта мхом, цианобактериями и — реже — лишайниками. Оказывается, такая биокорка не медленно разрушает великое фортификационное сооружение, как считалось ранее, а, напротив, защищает его.
Человечество хотело добыть и обуздать ядерную энергию — фундаментальные науки обеспечили для этого теоретическую базу. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения. Россия — несомненный лидер в мировой атомной отрасли, и на отечественных примерах Naked Science рассказывает, с какими практическими трудностями сталкиваются инженеры, проектирующие реакторы, почему в атомной отрасли приходится постоянно создавать новые материалы и как современные студенты могут стать баснословно успешными, всего лишь выбрав правильное направление обучения в области экзотического материаловедения.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Животные-экстремалы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии