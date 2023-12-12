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5 минут назад
Мария Азарова
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Психологи определили семь главных «красных флагов», предупреждающих о насилии в паре

4.2

Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.

Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
Домашнее насилие фото
Кадр из фильма «С меня хватит!» / © Columbia Pictures

Абьюз со стороны интимного партнера встречается повсеместно: с физическим или сексуальным насилием сталкивается каждая третья женщина в мире, чаще всего в Пакистане, Гвинее, Сенегале, Бенине и Йемене. Раз в 11 минут одна из жертв такого поведения погибает — это означает примерно 47 тысяч смертей в год. Тем не менее расстаться с обидчиком зачастую сложно из-за детей, финансового состояния, привязанности и отсутствия поддержки окружающих. Поэтому выявление признаков, которые заранее предупреждали бы о вероятности жестокого обращения, считается одной из мер профилактики.

Упростить эту задачу взялись сотрудники Университета Западного Онтарио в Канаде. Кстати, именно канадки реже всего подвержены физическому или сексуальному насилию. В том числе можно благодарить политику нулевой терпимости: ни один случай насилия в этой стране стараются не оставлять без внимания, полиции предписано действовать быстро и жестко.

С помощью университетских и онлайн-выборок авторам нового исследования удалось составить список «красных флагов», предсказывающих физическое, психологическое и сексуальное насилие, в том числе в перспективе до шести месяцев. Результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

«Какие сигналы о насилии в будущем люди могут наблюдать и идентифицировать на ранних стадиях отношений, прежде чем барьеры на пути к расставанию станут труднопреодолимыми? <…> Сначала мы провели два пилотных исследования, чтобы дифференцировать оскорбительное и не оскорбительное поведение (то есть потенциально предупреждающие признаки), а также оценить, когда оно возникает впервые. Затем мы применили машинное обучение для обнаружения факторов, прогнозирующих насилие ​​в поперечном разрезе (исследование № 1) и с течением времени (исследование № 2)», — объяснили психологи.

Участниками первого этапа стали 147 человек из США и Канады, набранных в феврале 2021 года через программу Prolific: 85 из них были женщинами, средний возраст составил 24,48 года, средняя продолжительность отношений — 6,25 месяца. В выборку второго исследования, которое проходило с мая 2020-го по июль 2021-го, включили 355 человек, приглашенных через рассылки по электронной почте от Университета Западного Онтарио, социальные сети и Prolific: 264 из них были женщинами, средний возраст — 21,98 года, продолжительность отношений с партнером — 3,71 месяца.

Добровольцам предоставили список из 309 примеров оскорбительного либо нейтрального поведения, а также потенциальных предупреждающих признаков и действий. Затем ученые проверили, какое поведение считалось оскорбительным и с наибольшей вероятностью возникало в начале романтических отношений. Участников просили указать, как часто каждый пункт возникал в их жизни с тех пор, как они начали встречаться со своим партнером. Людей, практиковавших БДСМ, попросили сообщить только о случаях, в которых они не давали согласие на те или иные действия.

Выяснилось, что 86,39% людей из первой выборки (127) столкнулись как минимум с одним типом поведения из списка. Чаще всего — в 60,89% случаев — встречались 17 «красных флагов». Например, речь шла о сексуальном контакте, когда не оба человека были на него согласны; о невозможности сказать «нет»; о несогласии партнера признавать свою неправоту, или когда он сравнивал возлюбленного с другими людьми, критиковал, пытался что-либо изменить, а то и вовсе избегал.

Самые частые предупреждающие знаки и ситуации, о которых рассказали участники первого исследования / © Social Psychological and Personality Science (SPPS)

На втором этапе ученые попытались расширить исследование, выделив признаки, которые могли предсказать насилие по прошествии шести месяцев, а также определив их количество и частоту возникновения.

«Полгода спустя участникам представили 43 проявления оскорбительного поведения. Их попросили рассказать, как часто такие ситуации возникали в течение последних шести месяцев. <…> Хотя большинство (88,98%, 315 человек) пережили по крайней мере один эпизод насилия (то есть не ответили отрицательно на один из пунктов), средняя частота, с которой участники подвергались абьюзу, была низкой», — отметили авторы научной работы.

Самые частые предупреждающие знаки и ситуации, о которых рассказали участники второго исследования / © Social Psychological and Personality Science (SPPS)

В итоге психологи составили общий список семи самых распространенных «красных флагов» в отношениях:

— «Мой партнер вел себя высокомерно»;

— «Мы с партнером разошлись во мнениях о чем-то, касающегося сексуальности»;

— «Мы с партнером занимались сексом, хотя я был/а не в настроении»;

— «Мой партнер создал некомфортную ситуацию на публике»;

— «Мой партнер проигнорировал мои доводы, потому что не был с ними согласен»;

— «Мой партнер негативно отреагировал, когда я отказался ему в том, что он хотел»;

— «Мой партнер возмутился, когда его расспрашивали о том, как он ко мне относится».

По словам авторов, их исследование, несмотря на некоторые ограничения, позволило впервые выявить признаки, которые пусть и не считаются крайне отрицательными поодиночке, но перекрестно и проспективно предсказывают абьюз. Оба этапа подтвердили, что количество предупреждающих знаков, возникающих в отношениях, и их частота помогают сигнализировать о вероятности насилия в будущем.

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Психология
# абьюз
# домашнее насилие
# красные флаги
# насилие
# отношения
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