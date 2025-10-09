Уведомления
Психологи узнали, чем притягательны трансляции азартных игр и как они влияют на зрителей
Молодые люди по всему миру готовы часами наблюдать, как другие играют в онлайн-казино, эмоционально реагируя на крупные выигрыши или проигрыши. Группа психологов из Великобритании решила разобраться, чем так привлекательны эти трансляции, в которых размывается граница между развлечением и рекламой азартных игр, а риск и авантюрное поведение преподносятся как норма и пример для подражания.
Прямые трансляции азартных игр, или гемблинг-стримы (от английского gambling stream), пользуются высокой популярностью последние несколько лет. Тысячи зрителей в режиме реального времени смотрят, как люди, чаще всего известные личности вроде поп-звезд или инфлюенсеров, делают ставки на спорт, играют в рулетку и другие игры, доступные в онлайн-казино. Также предусмотрен интерактивный чат, где наблюдающие могут общаться, обсуждать происходящее и делиться эмоциями.
До недавнего времени такого рода контент в изобилии предлагала видеостриминговая платформе Twitch, но с 2022 года она ввела ограничения. Впрочем, трансляции не исчезли, а просто переместились на новые площадки с менее строгим контролем.
Стримы с азартными играми особенно популярны у молодежи от 18 до 34 лет, которая составляет основную часть аудитории. Психологи из Университета Суонси провели интервью с 15 молодыми людьми, регулярно смотревшими такие трансляции, чтобы выяснить, какие аспекты способствуют их привлекательности.
Исследование, опубликованное в журнале Addiction Research & Theory, показало, что за яркой графикой и харизматичными участниками-стримерами скрывается сложный комплекс психологических триггеров, делающих этот способ развлечения инструментом манипуляций, провоцирующим тягу к реальным ставкам.
Среди ключевых притягательных факторов опрашиваемые называли яркую личность ведущих. Для многих зрителей бывает важен не столько процесс игры, сколько возможность виртуального взаимодействия со своим кумиром, который им порой кажется приятелем или даже близким другом, несмотря на отсутствие реального знакомства.
Также у поклонников этого контента захватывало дух от ошеломительных сумм выигрышей и проигрышей. Коллективный просмотр шоу, где за вечер стример может потерять или получить больше, чем кто-то из наблюдателей зарабатывает за целый год, создает у аудитории чувство общности и эмоционального единения.
Кроме того, стриминговые платформы с помощью геймификации мотивируют к более активному участию. К примеру, начисляя очки за время у экрана, зрителей затем побуждают использовать их для ставок на исход той или иной игры в прямом эфире. Система поощрений, уровней и статусов, копирующая программы лояльности в настоящих казино, помогает привязать зрителя к каналу и подталкивает проводить там больше времени.
Многие участники исследования признавались интервьюерам, что с помощью просмотра трансляций надеялись снизить тягу к азартным играм. Однако в действительности эффект оказался обратным: просмотр подогревал собственный азарт и желание делать ставки. При этом люди понимали, что многие стримеры играют на деньги, которые предоставляют им операторы онлайн-казино, а за вовлечение аудитории и приход новых зрителей им платят дополнительное вознаграждение. Однако рациональное осознание не защищало от влияния контента.
Сочетание перечисленных тактик превращает гемблинг-стримы в мощный инструмент продвижения азартных игр. Маскируясь под развлечение, он действует тоньше и эффективнее традиционной рекламы, предупредили исследователи. Учитывая рискованность такого контента для молодежи и формальный подход к возрастной верификации у некоторых стриминг-платформ, ученые заявили о необходимости ужесточить регулирование в этой сфере и внедрить дополнительные меры защиты уязвимых групп.
Отметим, что накануне в Госдуму России внесли законопроект о штрафах за скрытую рекламу онлайн-казино и сервисов ставок под видом гемблинг-стримов. По данным СМИ, за демонстрацию игр в онлайн-казино и размещение реферальных ссылок предлагают штрафовать на суммы до семи миллионов рублей.
